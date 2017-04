Rems-Murr-Kreis Junge stürzt durch Glasdach – schwer verletzt

Von red 13. April 2017 - 17:50 Uhr

Die Polizei hat es im Rems-Murr-Kreis mit einem schwer verletzten Jungen zu tun.Foto: dpa

Zu einem schweren Unfall ist es im Rems-Murr-Kreis gekommen. Ein Zehnjähriger fiel durch ein Glasdach und verletzte sich schwer.

Schorndorf-Weiler - Ein zehnjähriger Junge hat sich bei einem Zwischenfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Bub am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr bei der Grundschule in der David-Wolleber-Straße in Schorndorf-Weiler im Rems-Murr-Kreis auf das Glasdach eines dortigen Fahrradabstellplatzes.

Dabei krachte eine Scheibe und das Kind stürzte etwa aus drei Metern zu Boden. Der Junge zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Notarzt am Unglücksort erstversorgt, ehe er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber, der auf einem freien Feld im Bereich der Schorndorfer Straße landete, in eine Klinik gebracht wurde.