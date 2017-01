Rems-Murr-Kreis Feuerwehrmann stirbt auf Einsatzfahrt an Silvester

Von red/dpa 01. Januar 2017 - 14:14 Uhr

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein 60 Jahre alter Feuerwehrmann gestorben (Symbolbild).Foto: dpa

Auf dem Weg zu einem Brand ist ein Feuerwehrmann in Leutenbach im Rems-Murr-Kreis am Steuer des Einsatzwagens zusammengebrochen und gestorben.

Leutenbach - Auf dem Weg zu einem Brand im Ortsteil Weiler zum Stein ist ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Leutenbach am Steuer des Einsatzwagens zusammengebrochen und gestorben.

Mehr zum Thema

Der 60-Jährige hatte den Wagen am Sonntag gegen 1.50 Uhr laut einer Mitteilung der Polizei in der Silvesternacht gerade aus der Feuerwache in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) gelenkt, als er offensichtlich einen Herzstillstand erlitt.

Das Einsatzfahrzeug rollte führerlos über eine Kreuzung. Der Wagen durchbrach eine Hecke, fuhr ein Verkehrszeichen um und krachte gegen eine Hauswand. Vier Feuerwehrleute im Wagen versuchten noch vergeblich, den Kameraden wiederzubeleben.