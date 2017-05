Rems-Murr-Kreis Exhibitionist zeigt sich im Treppenhaus

Von red/dja 04. Mai 2017 - 17:14 Uhr

Die Polizei erbittet Hinweise (Symbolbild).Foto: dpa

Eine 37-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag mit Reinigungsarbeiten in einem Treppenhaus in Fellbach beschäftigt. Auf einmal sieht sie einen jungen Mann, der auf der Treppe steht und sich unsittlich anfasst.

Fellbach - Ein 25-30-jähriger Mann belästigte am Donnerstagvormittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eine Angestellte, die dort mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Als die 37-jährige Frau den Mann erblickte, stand dieser auf der Treppe und masturbierte.

Die Kripo hat nun zur Identifizierung des Mannes die Ermittlungen übernommen. Die gesuchte Person wurde wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, 25-30 Jahre alt, schwarze kurze Haare. Der Mann war bekleidet mit einem grauen Kapuzen-Shirt und Turnschuhen. Hinweise, die zur Identifizierung des Gesuchten führen könnten, werden von der Kripo Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 erbeten.