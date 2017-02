Rems-Murr-Kreis Eltern lassen Tochter von Polizei abführen

Von red/dja 15. Februar 2017 - 17:25 Uhr

Die Tochter ist unter Drogeneinfluss bei ihren Eltern aufgetaucht und wollte nicht gehen.Foto: dpa

Eine Tochter taucht mit Drogen im Wohnhaus ihrer Eltern auf. Als sie nicht gehen will, rufen die Eltern die Polizei. Doch die Tochter hetzt einen Mischlingskampfhund auf die Polizisten.

Welzheim - Eine 20-jährige Drogenkonsumentin hat am Dienstagmittag einen Kampfhundmischling auf einen Polizisten gehetzt und diesen verletzt. Die Frau befindet sich inzwischen unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Polizisten versuchen die Frau zu durchsuchen

Wie die Polizei mitteilt, hatten die in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) wohnenden Eltern gegen 13 Uhr die Polizei gerufen, nachdem die junge Frau bei ihnen mit Betäubungsmittel erschienen war und trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Die Polizisten wollten die unter Drogeneinfluss stehende Frau durchsuchen. Plötzlich rannte sie in den Garten und wollte flüchten. Als ein Beamter sie am Arm festhielt, versuchte sich die 20-Jährige loszureißen und hetzte einen Mischlingskampfhund der Eltern auf den Polizisten. Der Hund biss dem Polizisten in den Unterarm, er wurde dabei verletzt. Die 20-Jährige flüchtete, konnte kurze Zeit später festgenommen werden.

Verletzter Polizist konnte Dienst fortsetzen

Es konnten eine größere Menge Ecstasy und andere Betäubungsmittel festgestellt und der Frau zugeordnet werden. Der verletzte Polizist wurde ärztlich behandelt und konnte seinen Dienst anschließend fortsetzen.

Die 20-Jährige wurde am Mittwoch einem Richter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.