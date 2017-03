Rems-Murr-Kreis Drei Verletzte nach schwerem Unfall

Von red/dja 24. März 2017 - 17:30 Uhr

Eine Autofahrerin kommt aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Auto. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus.





Rems-Murr-Kreis - Zu einem Unfall mit drei Verletzten ist es am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße von Grundbach Richtung Geradstetten (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 49-jährige Peugeot-Fahrerin im Bereich einer Rechtskurve aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Suzuki Jeep einer 75-jährigen Fahrerin.

Der Jeep kippte durch den Aufprall auf die linke Fahrzeugseite. Der Peugeot der Unfallverursacherin rutschte weiter und kollidierte noch mit einem BMW X3 einer 33-jährigen Fahrerin, die hinter dem Suzuki fuhr.

Die Suzuki-Fahrerin wurde über das Faltdach aus ihrem Auto gerettet. Alle drei Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Remshalden war mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro.