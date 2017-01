Reiseverhalten der Deutschen So reisen die Deutschen am liebsten

Von Gabriele Kiunke (Text) und Sebastian Ruckaberle (Grafik) 14. Januar 2017 - 07:00 Uhr

Wohin reisen die Deutschen am liebsten und wie viele Tage nehmen sie sich dafür Zeit? Die Grafiken in unserer Bilderstrecke geben Aufschluss über das Reiseverhalten der Deutschen.





Stuttgart - Das Reiseverhalten hat sich verändert: Veranschlagte man früher für den Jahresurlaub zwei Wochen, dauert eine Auszeit vom Alltag heute im Schnitt zehn Tage. Und was machen die Deutschen in ihrem Urlaub am liebsten? Welches Verkehrsmittel bevorzugen sie und wo reisen sie am liebsten hin?

In unserer Bilderstrecke geben wir in Form von Grafiken Antworten auf die Fragen rund um das Reiseveralten der Deutschen.