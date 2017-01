Region Stuttgart Viele Wasserrohrbrüche durch Kälte

Von red/dpa 08. Januar 2017 - 11:04 Uhr

Der Kälte hielten viele Wasserrohre nicht standFoto: SDMG

Extreme Kälte in der Region Stuttgart hat viele Wasserrohre bersten lassen. Stellenweise verwandelten sich Straßen in gefährliche Eisbahnen – viele Keller wurden überschwemmt.

Reutlingen - Extreme Kälte hat über das lange Wochenende im Südwesten viele Wasserrohre bersten lassen. Das Wasser füllte Keller, überschwemmte Straßen und bildete gefährliche Eisflächen, wie die Polizei in Reutlingen am Sonntag mitteilte. Allein in ihrem Zuständigkeitsbereich waren mehr als 20 Wasserrohre geplatzt. In Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern, Neuhausen auf den Fildern, Köngen, Kirchheim, Metzingen und Tübingen musste das Wasser zeitweise abgestellt werden. Manche Gebäude waren nach den Rohrbrüchen zeitweise unbewohnbar. So mussten die Städte Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart und Reutlingen mehrere Bewohner nach Rohrbrüchen umquartieren, weil ihre Wohnungen überflutet wurden.