Wetter in der Region Stuttgart Sturmtief „Egon“ sorgt örtlich für Chaos

Von kap 13. Januar 2017 - 10:38 Uhr

Das Sturmtief „Egon“ hat auch in der Region Stuttgart mancherorts für Chaos gesorgt. Umgestürzte Bauzäune, verwehte Toilettenhäuschen oder eine Hüpfburg, die auf die Straße geweht wurde – hier gibt es den Überblick.





Region Stuttgart - Das Sturmtief „Egon“ hat auch die Region Stuttgart in der Nacht zum Freitag kräftig durchgeschüttelt. Wie die Polizei berichtet, wurde bislang noch niemand verletzt, der Sachschaden hält sich ebenfalls in Grenzen.

Wegen des Unwetters musste die Polizei im Stuttgarter Stadtgebiet zu rund 30 Einsätzen ausrücken. Bislang blieb es bei zumeist kleineren Sachschäden, die durch herabfallende Äste, umgekippte Baustellen-Abschrankungen oder Bauzäune entstanden waren. Verletzt wurde wohl niemand.

In der Bussenstraße räumten Einsatzkräfte gegen 1.50 Uhr einen Pavillon einer Gaststätte auf die Seite. Der Pavillon beschädigte mehrere Fahrzeuge. Auch in der Markgräflerstraße wurden drei Fahrzeuge von einem verwehten Bauzaun beschädigt. Nach ersten Ermittlungen entstand dabei ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Am Ernst-Reuter-Platz hatten Sturmböen gleich mehrere Weihnachtsbäume auf die Straße geweht. Im Carlos-Grethe-Weg kippte ein mobiles Toilettenhäuschen um.

In Steinenbronn im Kreis Böblingen verdrehten sich zwei stromführende Freileitungen, die sich daraufhin zusammenschweißten. Die Feuerwehr ließ den Strom abschalten. Die örtliche Versorgung ist jedoch gewährleistet. Auf einigen Straßen in Schönaich und Weil im Schönbuch stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn und mussten entfernt werden. Ein in der Keßlerstraße in Böblingen aufgestellter Bauzaun stürzte um und zwei Toilettenhäuschen wurden auf die Fahrbahn geschoben. Auch in Gäufelden richteten die Einsatzkräfte einen umgestürzten Bauzaun auf.

Auch der Kreis Ludwigsburg blieb von Sturmtief „Egon“ nicht verschont. In Asperg wurden zwei geparkte Autos von einem umgewehten Zelt beschädigt. Die Feuerwehr zerlegte das Zelt. Auch in Kornwestheim flog ein Partyzelt auf ein geparktes Auto. Die Polizei und die Feuerwehr mussten umgestürzte Bäume in Steinheim an der Murr, in Gerlingen und Ludwigsburg von den Straßen entfernen. Auch die A81 war im Bereich Pleidelsheim betroffen. Hier behinderten abgeknickte Äste den Verkehr. Auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Hochdorf wehte der Wind ein Toilettenhäuschen von einer Baustelle auf die Fahrbahn.

In beiden Landkreisen wurden durch das Sturmtief zahlreiche Alarmanlagen ausgelöst. Aktuell gehen nach wie vor weitere Meldungen von umgestürzten Bäumen und beschädigten Verkehrseinrichtungen ein. Personen wurden bislang noch nicht verletzt.

Kaum Schäden in den Kreisen Esslingen und Göppingen

Im Rems-Murr-Kreis sorgte der Sturm „Egon“ ebenfalls für Chaos. Neben den üblichen Mülltonnen, die auf die Straße geweht wurden, stürzten in Murrhardt mehrere Bauzäune um, in Schwaikheim wehte der Sturm eine Hüpfburg auf die Straße und in Fellbach demolierte „Egon“ einen Telefonmast, der beinahe aus der Verankerung gerissen wurde und nun schief steht.

Der Kreis Esslingen blieb bislang weitgehend vom Sturmtief verschont. Lediglich in Wendlingen deckte „Egon“ Polizeiangaben zufolge Teile eines Firmendaches ab, der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Auch der Kreis Göppingen wurde bislang kaum vom Sturm getroffen. Bis auf die üblichen verwehten Bauzäune gab es laut Polizei nur einen Vorfall, bei dem in Eislingen ein Bauzaun auf die Straße geweht wurde und dabei ein parkendes Auto beschädigte.