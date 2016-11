Region Stuttgart Schienenverkehr wegen Arbeiten stark eingeschränkt

Von red 16. November 2016 - 14:21 Uhr

In der Region Stuttgart gibt es im November und Dezember wegen Bauarbeiten Einschränkungen im Bahnverkehr.Foto: dpa/Symbolbild

Arbeiten an Signalanlagen an der Strecke Plochingen–Metzingen und in den Bahnhöfen Nürtingen und Wendlingen sorgen bei S- und Regionalbahnen in den nächsten Wochen für Behinderungen.

Stuttgart - Weil die Deutsche Bahn Arbeiten an Signalanlagen und Bahnhöfen durchführt, ist der Schienenverkehr in der Region Stuttgart in den nächsten Wochen nur eingeschränkt möglich.

Wie es in einer Mitteilung heißt, werden die Arbeiten an der Strecke Plochingen–Metzingen sowie in den Bahnhöfen Nürtingen und Wendlingen durchgeführt. Der Streckenabschnitt zwischen Plochingen und Metzingen müsse – je nach Bauphase – ab Metzingen beziehungsweise Nürtingen gesperrt werden. Es kommt zu folgenden Änderungen im Zugverkehr:

Regionalverkehr

Tübingen – Stuttgart

Dienstag, 22., bis Samstag, 26. November 2016 (jeweils zwischen 22.40 und 4.50 Uhr), und Sonntag, 4. Dezember 2016 (zwischen 22.45 und 5.55 Uhr), entfallen die RE-Linien Stuttgart – Tübingen und Plochingen – Herrenberg in den Abschnitten Metzingen – Plochingen beziehungsweise Nürtingen – Plochingen. Ab/bis Metzingen beziehungsweise ab/bis Nürtingen besteht direkter Anschluss an die Ersatzbusse nach/von Plochingen/Stuttgart.

Bei der IRE-Linie Stuttgart – Aulendorf entfallen am Samstag, 26. November 2016, die IRE-Züge 3264 und 3279 (Tübingen ab 21 Uhr und Stuttgart ab 22.18 Uhr). Auf der Ermstalbahn zwischen Bad Urach und Metzingen entfallen zwischen Dienstag, 22., bis Donnerstag, 24. November 2016, die RB-Züge 22995 und 22994. Sie werden zwischen Bad Urach und Metzingen durch Busse ersetzt.

S-Bahn

Zu folgenden Zeiten ist auf der Linie S1 kein S-Bahn-Verkehr zwischen Kirchheim unter Teck und Plochingen möglich:

Donnerstag, 24. November (22.40 Uhr), bis Freitag, 25. November (4.30 Uhr), Samstag, 26. November (zwischen 1.35 Uhr und 4.50 Uhr), Samstag, 26. November (21.15 Uhr), bis Sonntag, 27. November (7.15 Uhr), Sonntag, 4. Dezember (zwischen 0.05 und 5.55 Uhr), und Sonntag, 4. Dezember (22.45 Uhr), bis Montag, 5. Dezember (4.25 Uhr). Die S-Bahnen werden in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt.

Hinweise zum Busverkehr

Busersatzverkehr zwischen Metzingen und Plochingen

Die Busse halten in Metzingen (Busbahnhof, Bussteig 6), in Bempflingen (Rathaus), in Nürtingen (ZOB, Bussteig 2), in Oberboihingen (Nürtinger Straße/Ecke Bachstraße), in Wendlingen (Bahnhof), in Wernau (Bahnhof) und in Plochingen (ZOB, Bussteig 1).

Busersatzverkehr zwischen Bad Urach und Metzingen

Die Busse halten in Metzingen (Busbahnhof, Bussteig 6), in Metzingen-Neuhausen (Insel), in Dettingen an der Erms (Lehen), in Dettingen an der Erms-Mitte (Bahnhof), in Dettingen an der Erms am Freibad, in Dettingen an der Erms an der Haltestelle Gsaidt, in Bad-Urach am Wasserfall, in Bad Urach an der Ermstalklinik und letztlich in Bad Urach am Busbahnhof.

Busersatzverkehr zwischen Plochingen und Kirchheim unter Teck

Die Busse halten in Plochingen (ZOB, Halteplatz 1), in Wernau (Bahnhof), in Wendlingen (ZOB, Halteplatz 5), in Ötlingen (Bahnhof) und in Kirchheim unter Teck (ZOB, Halteplatz 1).

Eine Fahrradmitnahme ist laut der Deutschen Bahn in den Ersatzbussen nicht möglich. Mehr Informationen gibt es hier.