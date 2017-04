Region Stuttgart Pkw überschlägt sich – zwei Verletzte

Von red 16. April 2017 - 16:04 Uhr

In Geislingen im Kreis Göppingen hat sich ein Pkw überschlagen.Foto: dpa

Zu einem schweren Verkehsrunfall ist es in Geislingen im Kreis Göppingen gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Geislingen - Eine Fahrt in einem Opel Corsa endete in Geislingen im Kreis Göppingen endete in der Nacht von Samstag mit zwei Verletzten und einem Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, kam dabei eine 19-Jährige in einer Rechtskurve mit ihrem Opel Corsa ins Schleudern und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Durch den Aufprall überschlug sich der Corsa. Sowohl die Fahrerin als auch ihre 20jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Unfallauto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Durch die Wucht des Anstoßes brachen an der Verkehrsinsel mehrere Randsteine aus und ein Verkehrsschild wurde in Mitleidenschaft gezogen.