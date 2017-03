Regierungs-Streit Niederländische Botschaft in der Türkei abgeriegelt

Von red/AP 11. März 2017 - 22:05 Uhr

In der Türkei musste die niederländische Botschaft abgeriegelt werden.Foto: Pool Presidential Press Service

Die politische Auseinandersetzung zwischen der Türkei und den Niederlanden erreichen ein neues Level. Jetzt musste die niederländische Botschaft in der Türkei abgeriegelt werden.

Ankara - Nach dem Streit um einen verhinderten Wahlauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Rotterdam sind die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in der Türkei abgesperrt worden. Aus Sicherheitsgründen seien die Eingänge der Botschaft in Ankara und des Konsulats in Istanbul abgeriegelt, sagte ein Beamter des türkischen Außenministeriums am Samstagabend. Auch die Residenz des Botschafters und eine weitere diplomatische Einrichtung wurden demnach abgesperrt. Weitere Details waren nicht bekannt.

Mehr zum Thema

Kurz zuvor hatte das Außenministerium in Ankara mitgeteilt, der niederländische Botschafter, der sich derzeit außerhalb der Türkei befindet, sei nicht mehr in dem Land erwünscht. Man habe den niederländischen Amtskollegen mitgeteilt, dass das am Samstag ausgesprochene Landeverbot für Cavusoglu ernsthafte Folgen für „unsere diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und anderen Beziehungen“ haben werde, so das Ministerium weiter.

Cavusoglu hatte am Samstag in Rotterdam für das Verfassungsreferendum am 16. April werben wollen, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan seine angestrebte, größere Machtfülle absegnen lassen möchte. Die Niederlande hatten aber aus Sicherheitsbedenken der Ministermaschine die Landeerlaubnis entzogen. Daraufhin nannten führende türkische Politiker, darunter auch Erdogan und Cavusoglu, die Niederländer unter anderem „Faschisten“ und kündigten Vergeltung an.