Prenzlschwäbin in Esslingen Ein ganz besonderer Abend mit Bärbel Stolz

11. September 2017 - 10:54 Uhr

Mit der Figur der Prenzlschwäbin hat Bärbel Stolz Youtube und Facebook erobert und sich eine große Fangemeinde erarbeitet. Ihr Buch „Isch des bio?“ ist ein Bestseller. Foto: privat

Die als Prenzlschwäbin bekannte Schauspielerin Bärbel Stolz ist am 4. Oktober der Gast in der Reihe „StZ im Gespräch in Esslingen“.

Esslingen - Dieser Umzug hat ihr Leben verändert: 1996 ist die in Hayingen auf der Schwäbischen Alb aufgewachsene Bärbel Stolznach Berlin gegangen, um sich an der renommierten Ernst-Busch-Schule zur Schauspielerin ausbilden zu lassen. Unter anderem war sie in ARD-Vorabendserien wie „Verliebt in Berlin“ und „Türkisch für Anfänger“ zu sehen.

Der ganz große Durchbruch kam dann im Jahr 2013. Damals entwickelte Bärbel Stolz zusammen mit ihrem Mann am heimischen Küchentisch die Figur der Prenzlschwäbin. Mit dieser Kunstfigur, die im breitesten Schwäbisch wie ein Kritiker anmerkte „Klischees auf die Spitze treibt“, eroberte sie via Youtube und Facebook die Welt. Zu den Klassikern etwa zählt ihr Clip „Shit Prenzlschwaben say“. Allein dieser Drei-Minuten-Film wurde bisher bei Youtube nahezu 700 000 Mal angeklickt.

Bärbel Stolz kehrt an ihren Geburtsort zurück

Jetzt kommt Bärbel Stolz zurück in ihre Geburtsstadt: Am Mittwoch, 4. Oktober, ist sie um 19 Uhr Gast in unserer Reihe „StZ im Gespräch in Esslingen“. Der Abend findet in den Esslinger Redaktionsräumen der Stuttgarter Zeitung im Palmschen Bau auf der Inneren Brücke 2 statt.

Rund 80 Leserinnen und Leser unserer Zeitung erhalten im intimen Rahmen unserer Redaktionsräume bei einem Glas Wein, nichtalkoholischen Getränken und einem kleinen Imbiss die Gelegenheit, Bärbel Stolz ein bisschen besser kennenzulernen. Denn im Mittelpunkt der Esslinger Redaktionsabende steht traditionell der Mensch.

Ist das Essen in Berlin wirklich sooo schlecht?

Wie viel Bärbel Stolz steckt eigentlich in der Prenzlschwäbin? Wie hat sie die Jugend im Schwabenland geprägt? Ist das Essen in Berlin ihrer Meinung nach tatsächlich so schlecht, wie sie uns das in ihrem Bestseller „Isch des Bio?“ glauben lässt? Und was bedeutet es für sie, die Prenzl­schwäbin auf die Comedy-Bühnen in der Republik zu bringen.

Eines der Prinzipien der erfolgreichen StZ-Reihe ist es, dass die Gäste in irgendeiner Weise etwas mit dem Landkreis Esslingen zu tun haben müssen. Bärbel Stolz erfüllt dieses Kriterium auf wundervolle Weise: Sie ist in Esslingen geboren.

Bärbel Stolz ist der mittlerweile 19. Gast in der Reihe „StZ im Gespräch in Esslingen“. Unter anderem waren schon der Intendant der Württembergischen Landesbühne, Friedrich Schirmer, der Moderator und Schauspieler Wieland Backes, die Politiker Winfried Kretschmann, Cem Özdemir, Guido Wolf und Nils Schmid und der SWR-Intendant Peter Boudgoust zu Gast. Zuletzt waren der VfB-Kapitän Christian Gentner und der Tänzer Eric Gauthier Gäste in der Esslinger Redaktion.

Das Interesse an der Reihe ist mittlerweile derart groß, dass bei der Verteilung der kostenlosen Eintrittskarten auch dieses Mal das Los entscheiden muss. Wir werden alle Anmeldungen bis zum Donnerstag, 14. September, um 12 Uhr sammeln und dann die glücklichen Gewinner ziehen. Die Esslinger Redaktion freut sich auf einen weiteren ganz besonderen Abend. Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ganz herzlich ein, sich bei uns zu melden.

Ihr Weg zum Abend mit Bärbel Stolz

Losverfahren

Der Andrang zu der Veranstaltungsreihe „StZ im Gespräch in Esslingen“ ist mittlerweile derart groß, dass wir nun das Los entscheiden lassen müssen, wer dabei sein kann – und wer leider nicht.

Regelung

Sie haben ab sofort bis zum Donnerstag, 14. September, um 12 Uhr Zeit, sich für Karten zu bewerben. Wir benötigen dazu Ihre Adresse und die Zahl der gewünschten Karten. Alle, die sich per E-Mail oder per Telefon bei uns melden, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Internet

Am liebsten ist es uns, wenn Sie sich per E-Mail bewerben. Ihre Kartenwünsche richten Sie bitte an redaktion.esslingen@stzn.de

Telefon

Sie können sich auch telefonisch um kostenlose Plätze für den Abend mit der Prenzlschwäbin Bärbel Stolz jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 07 11/39 69 86 - 0 bewerben.

Veranstaltungsort

Unsere Reihe „Stuttgarter Zeitung im Gespräch in Esslingen“ findet immer um 19 Uhr in den Esslinger Redaktionsräumen im ersten Stock des historischen Palmschen Baus in der Inneren Brücke 2 statt.