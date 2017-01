Razzia bei Rechtsextremen Terrorverdächtiger in U-Haft

Von red/dpa 26. Januar 2017 - 15:26 Uhr

Der Hauptverdächtige und ein zweiter Verdächtiger waren am Mittwoch bei den bundesweiten Durchsuchungen festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Gründung einer rechtsextremistischen Vereinigung.Foto: dpa

Nach der bundesweiten Razzia in der rechten Szene sitzt der 66-Jährige Hauptverdächtigte nun in Untersuchungshaft. Ihm und einem weiteren Verdächtigen wird nun auch Volksverhetzung vorgeworfen.

Karlsruhe - Nach den Razzien in der rechtsextremistischen Szene sitzt der 66 Jahre alte Hauptverdächtige aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkten Haftbefehls in Untersuchungshaft. Dabei gehe es um den Vorwurf der Volksverhetzung, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag in Karlsruhe. Der Mann stammt aus Schwetzingen in der Nähe von Heidelberg und soll der Bewegung der „Reichsbürger“ nahestehen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.

Mehr zum Thema

Der Hauptverdächtige und ein zweiter Verdächtiger waren am Mittwoch bei den bundesweiten Durchsuchungen festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft prüft gegen beide Männer Haftbefehle wegen Gründung einer rechtsextremistischen Vereinigung. Die Gruppe soll Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten geplant haben.