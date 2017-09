Rechtes Treffen in Ludwigsburg abgesagt Krauthof: Kein Treffen, keine Demo

Von bin 10. September 2017 - 15:54 Uhr

Der Chefredakteur des rechten Magazins „Compact“ ist in Ludwigsburg nicht willkommen. Foto: dpa

Die in Ludwigsburg geplante Versammlung der rechtsradikalen Daimler-Betriebsratsgruppe „Zentrum Automobil“ ist offenbar in den Rems-Murr-Kreis verlegt worden.

Ludwigsburg - Die Demonstration des linken Bündnisses „Mut gegen rechts“ gegen eine Veranstaltung im Gasthof Krauthof in Ludwigsburg- Hoheneck ist abgesagt worden, weil das Treffen des Vereins Zentrum Automobil nach Informationen unserer Zeitung nach Mainhardt im Kreis Schwäbisch Hall verlegt wurde. Dabei traten Jürgen Elsässer, der Chefredakteur desrechtsradikalen Magazins „Compact“, und der Ex-Bassist der Neonazi-Band Noie Werte, Oliver Hilburger auf. Der Gasthof-Inhaber Peter Kraut hatte am Freitag erklärt, dass er die Veranstaltung – nach Anrufen der Polizei und von Medienvertretern – in letzter Minute wegen Bedenken abgesagt habe.

Die linken Gegendemonstranten bezweifelten dies zunächst und wollten auch am Samstag die geplante Demonstration noch nicht abblasen. Dies taten sie erst am Sonntag. Somit fand in Ludwigsburg keine Demonstration statt und die Polizei musste nicht ausrücken. Hinter den Veranstaltern Zentrum Automobil steht eine rechtsradikale Liste, die bei den Betriebsratswahlen im Daimler-Werk Untertürkheim erfolgreich kandidiert hatte.

Demonstration gegen AfD am Mittwoch geplant

Die nächste linke Demonstration in Ludwigsburg steht indes schon am Mittwoch, 13. September, an: Dann wird die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel bei einer Wahlkundgebung in der Musikhalle reden. Dazu mobilisiert das linke Bündnis „Mut gegen rechts“ schon jetzt für Proteste vor dem Veranstaltungsort.