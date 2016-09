Reanimation Neunjähriger rettet kleinem Bruder das Leben

Von red/AFP 04. September 2016 - 11:53 Uhr

Der kleine Junge wurde in eine Uniklinik geflogen, nachdem sein Bruder ihn erfolgreich reanimiert hatte (Symbolbild).Foto: dpa-Zentralbild

Ein zweijähriger Junge stützt in einen Pool. Seine Oma und sein Bruder ziehen das bewusstlose Kind aus dem Wasser. Dann wird der große Bruder zum Lebensretter.

Kassel - Ein Neunjähriger hat seinen kleinen Bruder im hessischen Korbach nach einem Sturz in den Swimmingpool reanimiert und ihm so das Leben gerettet.

Wie die Polizei mitteilte, war der Zweijährige am Samstagnachmittag in einem „kurzen unbeobachteten Moment“ in den Garten gerannt und dort in den Pool gefallen. Sein Bruder und die 65 Jahre alte Oma holten das bewusstlose Kind demnach aus dem Wasser.

Der große Bruder habe dann die Leitstelle angerufen und unter telefonischer Anleitung eines Rettungsassistenten den Zweijährigen wiederbelebt. Kurz darauf habe der Kleine wieder selbstständig geatmet. Das Kind wurde dann in die Uniklinik geflogen.

Es bestehe keine „akute Lebensgefahr“ mehr. Der große Bruder wurde für sein „umsichtiges Verhalten“ zu einem Besuch in die Rettungsstelle eingeladen, wie die Polizei weiter mitteilte.