Real-Markt in Gerlingen Backwaren in Bäckerei verkohlt – 20 Verletzte

Von sane 25. November 2016 - 21:38 Uhr

Im Real-Markt in Gerlingen ist es am Freitagabend zu einer Rauchentwicklung gekommen.Foto: 7aktuell.de | Simon Adomat

Weil in einer Bäckerei im Real-Markt in Gerlingen wohl Backwaren verkohlt waren, kam es zu einer starken Rauchentwicklung, in deren Folge mehrere Menschen behandelt werden mussten.

Gerlingen - Die Polizei ist am Freitag um 18.19 Uhr zu einem Einsatz im Real-Markt in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) in der Weilimdorfer Straße gerufen worden. In der dortigen Bäckerei waren offenbar Backwaren in einem Backofen verkohlt, daraufhin bildete sich starker Rauch. Dies meldet die Polizei.

Mehr zum Thema

Rund 20 Personen klagten deshalb über Atembeschwerden und starken Hustenreiz. Sie wurden vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Die Feuerwehren Gerlingen und Ditzingen waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehrleute sorgten dafür, dass das Gebäude durchlüftet wurde.