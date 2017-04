Reaktionen zur VfB-Ausgliederung „Was bringt Tradition, wenn du in der Regionalliga kickst?“

Von pav 03. April 2017 - 15:09 Uhr

Wird am 1. Juni 2017 die Ausgliederung der VfB-Profiabteilung beschlossen?Foto: Pressefoto Baumann

Am Tag nach dem denkwürdigen 3:3 gegen Dynamo Dresden gibt der VfB Stuttgart bekannt, dass bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 1. Juni über eine Ausgliederung der Profi-Abteilung abgestimmt werden soll. So reagieren die Fans im Netz.

Stuttgart - Lange steht diese Frage schon im Raum, nun ist für die große VfB-Familie ein Datum fest verankert: Am 1. Juni sollen die Mitglieder des Clubs mit dem roten Brustring, idealerweise nach der erfolgreichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga, darüber abstimmen, ob die Abteilung Profifußball ausgegliedert und so der Einstieg auch für externe Investoren ermöglicht werden soll.

Seit jeher sind die Meinungen der VfB-Fans in dieser Frage gespalten: Bedeutet eine Ausgliederung das Ende eines Traditionsclubs, wie ihn viele lieben und behalten möchten? Oder handelt es sich bei diesem Schritt um nicht weniger als eine Anpassung und Optimierung der Vereinsstruktur an die gegenwärtigen Gegebenheiten im Riesen-Geschäft mit dem runden Leder?

Die Tendenz hat sich gewandelt

Während die Einstellung der Anhänger und Mitglieder des VfB Stuttgart noch vor Jahren tendenziell eher gegen einen solchen Schritt gewesen zu sein schien, wirkt es – nicht nur bei einem Blick ins Netz – so, als ob sich die Vereinsbosse große Hoffnungen machen können, die qua Vereinssatzung geforderten 75 Prozent der Stimmen für eine Satzungsänderung erreichen und so die Ausgliederung der Profiabteilung durchführen zu können. Wir haben einen Blick in die sozialen Medien gewagt und liefern einen Überblick über die Reaktionen, Aussagen und Meinungen der VfB-Fans.

bei aller skepsis würde ich endlich gern mal ein stichhaltiges contra-argument hören. als eines wenigstens. #vfb— Radio Eriwan (@im_prinzip_ja) 3. April 2017

@StN_News Was bringt Tradition wenn du in der Regionalliga kickst?! Deshalb als #VfB-Mitglied sage ich ja zur Ausgliederung! #Stuttgart— Sven (@SchwabonoBW) 3. April 2017

Was ich mit Mitte 20 gelernt habe: Die größten Fehler haben wir gemacht, als wir auf einen Schlag viel Kapital zur Verfügung hatten. #VfB— Jens (@whitered1893) 3. April 2017

Den Spielern auf dem Rasen interessieren vereinspolitische Diskussionen einen Scheißdreck.Großes Etat - keine Leistung trifft es eher. #vfb— Neckarpaddler1893 (@Cannstatt1893) 3. April 2017

Steigt auf.

Arbeitet 2/3 Jahre gut.

Dann die Ausgliederung.



Dann bekommt ihr Vertrauen (und die Ausgliederung vermutlich auch durch) #VfB— twofourtwo (@two_four_two) 3. April 2017

"Ohne Ausgliederung wird es keinen nachhaltigen sportl. Erfolg geben" sagt Dietrich. Beim SCF ist gerade jemand lachend umgefallen. #VfB— twofourtwo (@two_four_two) 3. April 2017

Genau das, was der Verein jetzt braucht: Eine neue Ausgliederungsdiskussion. *slowclap* #VfB— seegfroerne (@seegfroerne) 3. April 2017

Weiß weiterhin noch nicht so Recht was ich von einer Ausgliederung halten soll #VfB— Patrick (@RUNVfB) 3. April 2017

@JovanovDaniel Ich kann mir da kein Urteil erlauben. Kenne die inneren und äußeren Gebilde beim #VfB nicht gut genug. Aber: Vor- und Nachteile hat alles.— HerrEberhardt🚴🏼‍♂️ (@HerrEberhardt) 3. April 2017

"Der Wert des #VfB wurde auf 300 Mio Euro taxiert." Bei Aufstieg wäre diese Summe um Einiges höher! #VfBimDialog #Ausgliederung— Howahkan_Official (@Howahkan) 3. April 2017

Ich möchte meinem #VfB nicht ultra-traditionell die sportliche Zukunft und finanzielle Wettbewerbsfähigkeit verbauen und stimme für #Ja!— Danny1893 (@DannyDan1893) 3. April 2017