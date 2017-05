Reaktionen zum Public Viewing des VfB Stuttgart Platz für 60.000 – ob das mal reicht?

Von pav 16. Mai 2017 - 14:46 Uhr

Am kommenden Sonntag soll der VfB Stuttgart endgültig als Aufsteiger feststehen – viele Fans hoffen allerdings, dass auch für alle Platz sein wird beim großen Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen.





Stuttgart - Die Fans des VfB Stuttgart zählen schon die Tage bis zum Aufstieg – am kommenden Sonntag gegen 17.20 Uhr soll es dann hoffentlich so weit sein und die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga begossen werden. Natürlich wollen alle Anhänger beim Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen mitfeiern, doch nicht jeder ist komplett überzeugt, dass die logistischen Überlegungen des VfB Stuttgart aufgehen werden.

Insbesondere die Kapazität von 60.000 Zuschauern auf dem Wasen sorgt bei vielen VfB-Fans für Zweifel: Reicht das aus? Mit Blick auf die weiteren knapp 60.000 Menschen, die eine Karte für das Spiel im Stadion haben und nach der Begegnung gegen die Würzburger Kickers „umziehen“ möchten, hat diese Frage durchaus ihre Berechtigung. Wir haben die Reaktionen und Einschätzungen der Stuttgarter Anhänger in den sozialen Netzwerken gesammelt.

