Reaktionen zum letzten Tatort aus Konstanz „Kein einzelner roter Faden mehr. Das ist Lametta“

Von Beate Pundt 05. Dezember 2016 - 12:01 Uhr

Am Sonntag lief der letzte ARD-Tatort aus Konstanz. Zum Abschied vom Ermittler-Team Klara Blum und Kai Perlmann haben es sich auch die Kritiker nicht nehmen lassen, noch einmal einzuschalten, um ihre hämischen Kommentare loszuwerden.





Konstanz - Der Sonntagabend war ein besonderer Abend für Tatortfans. Mit „Wofür es sich zu leben lohnt“ hat sich der Konstanzer Tatort vom ARD-Publikum verabschiedet. Ein Grund zur Freude oder Anlass für Wehmut? Die Netzreaktionen zeigen, dass das Tatort-Team Klara Blum und Kai Perlmann sein Publikum bis zum Schluss spaltet: in Liebhaber und Kritiker. Beide Gruppen haben es sich nicht nehmen lassen, am Sonntagabend zum letzten Mal einzuschalten.

Worum ging es?

Der letzte Bodenseetatort handelte von einem entfremdeten Ermittler-Team, einer kranken Klara Blum, von Abrechnung und Aufbruch. Es war ein bisschen von allem dabei, nur sehr wenig von einem Krimi. Am Ende bleibt die Frage, ob der Bodensee-Tatort jemals den Anspruch hatte, einer zu sein.

Klar ist: In ihrer letzten Folge sollte Eva Mattes ihren Abschied mit einer Star-Besetzung feiern dürfen. Mit den Kolleginnen des Neuen Deutschen Films Irm Hermann, Margit Carstensen und Hanna Schygulla hatte Mattes schon bei Rainer Werner Fassbinder zusammengespielt. Oder um es in der Sprache der Twitter-User zu sagen:

Fast scheint es, als hätten sich die Drehbuchautoren nicht so recht auf ein Thema festlegen wollen. Vielleicht hatten sie auch noch zu viele Themen im Block. Die übertriebene Themenvielfalt blieb vom Publikum nicht unkommentiert:

< lang="de" dir="ltr">"So, hier liegen noch 3 Drehbücher. Kinderarbeit, Sweatshop, Nazis, androide Witwe und 3 verrückte Hexen - Mord dazu, passt schon." #tatort— Ina Krings (@mlle_ina) 4. Dezember 2016

Oder in vorweihnachtlichem Vokabular:

< lang="de" dir="ltr">Das ist schon kein einzelner roter Faden mehr. Das ist Lametta. #tatort— Dennis Horn (@horn) 4. Dezember 2016

Auch die Auswahl der Themen kam nicht so gut an:

< lang="de" dir="ltr">"Habt ihr noch die Liste mit den verworfenen Ideen aus unseren Brainstormings? Wir setzten die jetzt um. Alle. Auf einmal." #Tatort— Niclas (@NicHltn) 4. Dezember 2016

Doch selbst die Kritiker des Bodensee-Tatorts konnten es nicht lassen, zur Feier des Abends noch einmal einzuschalten, um ihre bösen Kommentare loszuwerden.

< lang="de" dir="ltr">In Konstanz gibt man sich heute besonders viel Mühe, damit ich sie auch wirklich gar nicht vermisse. #tatort #herrje— Martin Schneyra (@schneyra) 4. Dezember 2016

< lang="de" dir="ltr">Konstanz muss ein seeeehr langer, schmaler Ort sein. Da wohnen ALLE direkt am Ufer. #Tatort<— Tatort-Blog (@tatortblog) 4. Dezember 2016

14 Jahre ist es her, dass Eva Mattes in die Rolle der Kommissarin Klara Blum schlüpfte. Als Schauspielerin bleibt sie eine umstrittene Persönlichkeit – für die einen verköpert sie etwas Ruhiges, Nahbares und Lebensfrohes. Für die anderen ist sie Behäbigkeit und Langeweile in Person. Auch in ihrem letzten Tatort melden sich ihre Kritiker zu Wort:

< lang="de" dir="ltr">Das ist kein Nebel überm Bodensee, Klara Blum hat grauen Star! #Tatort— Lupo (@RALupo) 4. Dezember 2016

< lang="de" dir="ltr"> #tatort schlechtester Tatort ever. Gut dass es der letzte mit Eva Mattes ist.— musicmydrug (@musicmydrug1) 4. Dezember 2016

Doch die Fans twittern fröhlich dagegen an und verteidigen das Ermittler-Duo:

Ein fulminanter #Tatort und eine tolle #EvaMattes, ein tolles Ende des Bodensee- Tatort wie wir ihn kennen. #ARD — Rainer Herda (@Jabba0718) 4. Dezember 2016

< lang="de" dir="ltr">Lieber Perlmann, is mir schnuppe was die anderen sagen - bei mir warste immer gern gesehen. Adieu <3! #tatort— Ina Krings (@mlle_ina) 4. Dezember 2016

Viele verstehen nicht, warum der Bodensee-Tatort abgesetzt wird:

< lang="de" dir="ltr">Schade um Konstanz, ich mochte die gerne. Aber man dreht ja lieber Slapstick in Münster. #tatort— Marco (@syn2) 4. Dezember 2016

Werd ihn vermissen den Konschdanz #Tatort— Fruchtwerk Stuttgart (@Fruchtwerk0711) 4. Dezember 2016

Und manche trauern vor allem einem hinterher:

Schöne Luftbildaufnahme von #Konstanz

Da kann man sagen, was man will: der Ort hat was#Tatort — Peter Winninger (@p_winninger) 4. Dezember 2016