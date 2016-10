Reaktionen zu Kretschmann-Äußerungen „Erst kommt der Porsche, dann die Moral“

Winfried Kretschmanns Gastbeitrag in der Wochenzeitung „Die Zeit“ sorgt für Furore – viele Politikerkollegen reagieren mit Empörung auf die Aussagen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten.

Stuttgart - Winfried Kretschmanns kritische Selbstbetrachtung der Grünen schlägt hohe Wellen – vor allem innerhalb der eigenen Reihen: Der baden-württembergischen Ministerpräsident hatte in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“ die Grünen indirekt mit für den Aufstieg der Rechtsaußen-Partei Alternative für Deutschland (AfD) verantwortlich gemacht, seiner Partei „Besserwissergestus“ vorgeworfen und ausdrücklich die klassische Ehe zwischen Mann und Frau verteidigte. Viele Parteigenossen reagieren nun auf die Äußerungen Kretschmanns mit Empörung.

So kritisiert etwa der Bundestagsabgeordnete Volker Beck den baden-württembergischen Landesvater scharf. „Bei Familien gibt es in Deutschland eine große Vielfalt. Und diese Vielfalt ist auch gut so“, sagte er „Spiegel Online“. „Die klassische Ehe ist in Ordnung. Genauso gut ist die Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, genauso gut sind Alleinerziehende mit Kindern, ebenso wie das nichteheliche Zusammenleben mit oder ohne Kinder. Familie ist da, wo Kinder sind. Um der Kinder Willen ist der Staat gefordert, alle familiären Formen gleichermaßen zu schützen“, so Beck weiter.

Der Grünen-Abgeordnete Sven-Christian Kindler schreibt auf Twitter: „Ob klassische oder homosexuelle Ehe oder nicht verheiratet: Es geht um Liebe! Hier sollte man nicht moralisieren.“

Ob klassische oder homosexuelle Ehe oder nicht verheiratet. Es geht um Liebe! Hier sollte man nicht moralisieren. #EheFürAlleUndDasIstGutSo— (((Sven Kindler))) (@sven_kindler) 5. Oktober 2016

Die Grüne Jugend vergleicht Kretschmanns Äußerungen zur Ehe auf Facebook sogar mit der CDU-Populistin Erika Steinbach:

Was Menschen glücklich macht, entscheiden diese selbst, nicht du, lieber Winfried. Und das ist auch gut so! #Kretschmann pic.twitter.com/WUTDdQ2GCX— GRÜNE JUGEND (@gruene_jugend) 5. Oktober 2016

Deutliche Worte findet auch der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Rasmus Andresen: „Gut, dass Winfried kaum Einfluss auf unser Bundesprogramm hat. Seine Aussagen sind Kniefall vorm Rechtspopulismus“, schreibt der schwule Grünen-Politiker auf Twitter:

Gut, dass Winfried kaum Einfluss auf unser Bundesprogramm hat. Seine Aussagen sind Kniefall vorm Rechtspopulismus. https://t.co/Hv1aEzxA4t— Rasmus Andresen (@RasmusAndresen) 5. Oktober 2016

Claudia Roth, grüne Vizepräsidentin des Bundestages, meint gegenüber dem Magazin „Männer“: „Ein jeder nach seiner Façon. Winfried Kretschmann hat für sich als bevorzugte Lebensform die Ehe ausgemacht. Ich nicht. Dass das bei uns jede und jeder für sich ganz persönlich entscheiden kann, das ist wirklich gut so!“

Der stellvertretender Vorsitzende der Linken-Fraktion, Jan Korte, erklärt mit Blick auf die Ehe-Äußerungen: „Erst kommt der Porsche, dann die Moral: Kretschmann entschuldigt sich dafür, dass die Grünen früher auch mal einen Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt geleistet haben. So muss man es machen, wenn man sich nach der CDU auch der CSU als Regierungspartner anbiedern möchte.“

Und der Berliner Linken-Chef Klaus Lederer twittert ironisch: „Endlich kümmert sich mal wieder einer um die vernachlässigten Heteros.“

Endlich kümmert sich mal wieder einer um die vernachlässigten Heteros. #kretschmann https://t.co/jvKCPvnX6R— (((Klaus Lederer))) (@klauslederer) 5. Oktober 2016