Reaktionen auf Twitter „Kann Empörung nicht mehr hören!“

Von kaw 09. November 2016 - 11:20 Uhr

Donald Trump wird Präsident der USA.Foto: AFP

Nun ist es amtlich: Der Republikaner Donald Trump wird der nächste Präsident der USA. Die Menschen reagieren im Netz mit Empörung, GIFS, aber auch mit großer Unterstützung.

Stuttgart - Donald Trump hat die Wahl zum nächsten US-Präsidenten für sich entschieden. Er gewann gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton und wird im Januar 2017 den Amtseid auf den Stufen des Kapitols in Washington schwören.

Auf dieses Ergebnis reagieren die Menschen in den sozialen Netzwerken mit der ganzen Bandbreit an Emotionalität – von Panik bis Huldigung. Einige Nutzer finden, dass man sich nach dem medialen Hype um Trump nun auch nicht über seinen Erfolg empören dürfe.

Wir fassen das Potpourri der Tweets für Sie in einer Auswahl zusammen.

Ich kann das ganze schockierte Gejammer echt nicht mehr hören. Mund abputzen. Weiter machen. Besser machen. Nur so geht es. #Elections2016 — Martin Hoffmann (@martinhoffmann) 9. November 2016

Es war die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Pest hat gesiegt. Warum sind jetzt alle so geschockt? #USElection2016 — Flavia Forrer (@Flavia_Forrer) 9. November 2016

Ich bin ja prinzipiell dafür, Dinge auch mal gegen die Wand fahren zu lassen, aber doch nicht gleich ein ganzes Land! #Elections2016 — Quarkkrokettchen (@anneschuessler) 9. November 2016

Dear Donald Trump: Please stop calling this historic. Wow an old rich white dude got elected, that's never happened before. #Elections2016 — Anonymous (@AnonyMobLive) 9. November 2016

Ich kann das gerade echt nicht glauben

Fassungslos#Elections2016 — Barbieloveslipsticks (@barbieloveslips) 9. November 2016

A horrible, disheartening day for the United States of America. I'm saddened & embarrassed for the country. #ElectionNight #Elections2016 — Josh Adams (@scientistjadams) 9. November 2016

Hatte #Trump nicht angekündigt, das Ergebnis der #USWahl2016 anzufechten?



Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt! — Cutterstrophen (@NicCutter) 9. November 2016

The first black American president replaced by a racist one! Oh the irony! #ElectionNight #Elections2016 #PresidentialElection — Ibrahim (@kalupaika) 9. November 2016

Who's more upset tonight, Mexico because they don't want a wall or Canada because now they need a wall? #ElectionDay #Elections2016 — Kevin Morrow (@UncleDuke) 9. November 2016

#Trump ist nicht wegen seiner Person gewählt worden, sondern weil der Wähler, Clinton und das System dahinter, nicht wollen! #USWahl2016 — Cogito ergo sum (@Rudisagmal) 9. November 2016

Ob die Presse irgendwann aufhören wird, mit dieser Angstmacherei?#Optimismus #Trump — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 9. November 2016

#USAWAHL2016 i love it! Go Donald und dann bitte auch einen Erdrutsch in Deutschland!!!!!! — Sabine M B (@sabine_m_b) 9. November 2016