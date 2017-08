Reaktionen auf Scaramucci-Rauswurf „Der Pickel auf meiner Stirn war länger im Amt“

Von red 01. August 2017 - 11:57 Uhr

Anthony Scaramucci: Seine Zeit im Weißen Haus war ein kurzes Gastspiel. Foto: AP

Nicht nur Journalisten haben dieser Tage den Eindruck, dass es im Weißen Haus in Washington drunter und drüber geht. Der Rauswurf von Anthony Scaramucci sorgt auch bei den Usern im Netz für Spott und Häme.

Stuttgart - Im Weißen Haus gebe es kein Chaos, versicherte Donald Trump zum Start der Woche auf Twitter. Doch nur wenige Stunden später gab das Weiße Haus bekannt, dass der neue Kommunikationschef Anthony Scaramucci seinen Job bereits wieder los ist.

Scaramuccis kurzes Intermezzo ruft in den sozialen Medien viel Spott hervor. Vor allem weil die Geschehnisse den Eindruck verstärken, dass es in der Machtzentrale in Washington drunter und drüber geht.

Die besten Reaktionen aus dem Netz

Für viel Gelächter sorgt vor allem die Tatsache, dass der frühere Hedgefonds-Manager den Top-Posten erst zehn Tage zuvor angetreten hatte.

Die Reporter hinter den Kameras beim amerikanischen Fernsehsender MSNBC brachen in Gelächter aus, als die Nachrichtensprecherin die Meldung verkündete.