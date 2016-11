Reaktion auf Kritik von SWR-Moderator Stuttgart 21-Gegner setzen auf Dieselfilter

Von Uwe Bogen 21. November 2016 - 17:12 Uhr

Bei Demonstrationen gegen Stuttgart 21 soll kein Feinstaub mehr entstehen.Foto: dpa

Radiomoderator vs. S 21-Gegner: Der Streit um Feinstaubbelastung bei Umweltschützern bleibt nicht ohne Folgen. Die Montagsdemonstranten setzen für ihre Verstärkeranlage nun ein Dieselaggregat mit Filter ein.

Stuttgart. - Die Stuttgart-21-Gegner wollen nicht länger für dicke Luft im Talkessel sorgen. Auf den Protest von SWR 3-Moderator Ben Streubel haben sie reagiert. Dieser hatte den Umweltschützern vorgeworfen, die Umwelt bei der Stromerzeugung für ihre Verstärkeranlage mit Feinstaub zu belasten. Bei den Protesten gegen das Bahnprojekt setzen die Montagsdemonstranten nun in der City ein neues Dieselaggregat mit Filter ein.

In einer Erklärung verweisen die Parkschützer darauf, dass es in der Stadt wesentlich schlimmere Dreckschleudern gebe. „Inbesondere die Schiffsdieselmotoren der bei der S21-Baustelle ,Neue Neckarbrücke’ eingesetzten Schiffe blasen unaufhörlich über ihre ungefilterten Motoren blaue Abgasschwaden in die Luft“, heißt es in der Mitteilung der Montagsdemonstranten. Der Dreck verteile sich dann großräumig von der Wilhelma über die Schiffsanlegestelle, vom Neckar-Käpt’n zum Sandstrand bis hinauf zum Schloss Rosenstein, über die König-Karl-Brücke bis hin zum Leuze-Mineralbad. Die Parkschützerin Nina Picasso erklärte: „Es ,dieselt’ massiv in der Stadt – da war unser kleiner Dieselmotor nix dagegen.“

Kritik an den Strompreisen bei Demonstrationen

Nach den Beobachtungen des Radiomoderators Ben Streubel hatten die Montagsdemonstranten seit „mindestens sechs Monaten“ den veralteten Stromerzeuger mit Dieselmotor für ihre Bühneninfrastruktur verwendet. Erst auf seinen öffentlichen Protest zogen sie die Konsequenzen. „Ich freue mich, dass ich helfen durfte, die Umweltschützer zurück auf den grünen Weg zu bringen“, erklärte Streubel am Montag. Doch auch ein Dieselmotor mit Filter sei nicht emissionsfrei. Besser wäre der direkte Anschluss an die elektrische Stromversorgung, meint er. Dies aber ist den Organisatoren der Montagsdemos zu teuer. „Es ist schade, dass die Stadt Stuttgart und die EnBW auf unsere bereits seit Jahren gestellten Anfragen keinen elektrischen Strom zu vernünftigen Preisen anbieten“, sagte Parkschützerin Nina Picasso.