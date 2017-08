Ray Martin Elvis-Double gibt kostenloses Konzert in Stuttgart

Von red 25. August 2017 - 21:05 Uhr

Zum 40. Todestag von Elvis Presley gab es für die Besucher des Max-Eyth-See am Freitag ein Konzert der besonderen Art: Ray Martin, seines Zeichens Deutschlands bekanntester Elvis-Imitator, gab sich die Ehre.





Stuttgart - Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Gäste am Max-Eyth-See in Stuttgart auf ihre Kosten: Am Freitag trat Ray Martin auf – der Künstler gilt als bekanntester Imitator des legendären Elvis Presley. Dem kostenlosen Auftritt zum 40. Todestag der Rock’n’Roll-Legende wohnten viele Stuttgarter bei.

In Stuttgart-Hofen gab Ray Martin die größten Hits von Elvis Presley zum Besten. Ob der rockige Hit oder die ruhige Ballade – die Gäste am Max-Eyth-See waren bestens unterhalten. Wir waren vor Ort am Max-Eyth-See und haben das Konzert mit der Kamera begleitet. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!