Raum voller Fäkalien in Waiblingen Arbeiter durch Gase verletzt

Von red 16. Dezember 2016 - 14:53 Uhr

Durch Fäkalgase wurden in Waiblingen zwei Menschen verletzt.Foto: dpa/Symbolbild

Ein über Jahre mit Fäkalien vollgelaufener Raum in Waiblingen wird leergepumpt. Kurz darauf kommt es zu einem Arbeitsunfall.

Waiblingen - Zwei Arbeiter sind am Donnerstag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) durch Fäulnisgase leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, sollten die Männer ein defektes Abflussrohr in einem Raum eines Wohnblocks in der Pfahlbühlstraße reparieren. Der etwa 15 mal zehn Meter große, in den Hang gebaute Raum hat weder Fenster noch eine Tür. Er war über Jahre mit Fäkalien vollgelaufen, weil ein Leck in einem Abflussrohr bis vor Kurzem unentdeckt geblieben war.

Am Mittwoch pumpte eine Fachfirma den Raum dann leer. Am Donnerstag sollten die beiden Arbeiter das Rohr reparieren. Nach etwa zwei bis drei Stunden Arbeit klagten sie über Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie wurden zunächst von ihrem Arbeitgeber abgeholt und dann von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Die Berufsgenossenschaft wurde eingeschaltet.

Die Feuerwehr rückte an und führte Messungen durch. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden, es wurden keine gefährliche Gaswerte gemessen.