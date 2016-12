Raubüberfall in Kirchheim unter Teck Mehr als 30 Hinweise nach „Aktenzeichen XY“-Sendung

Von red/dpa 15. Dezember 2016 - 08:37 Uhr

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ bringt Kriminalfälle der breiten Öffentlichkeit näher.Foto: dpa

Die Ermittlungen in einem Raubüberfall auf einen Schmuckkurier in Kirchheim kommen möglicherweise voran. Nach der Ausstrahlung des Falls im Fernsehen sind mehrere Dutzend Hinweise eingegangen.

Kirchheim unter Teck - Ein Jahr nach einem Raubüberfall auf einen Schmuckkurier in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat die Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwochabend der Polizei neue Hinweise geliefert. „Insgesamt sind 38 Hinweise bei uns eingegangen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen am Donnerstag. Eine heiße Spur sei bislang aber nicht dabei. Anrufer hätten unter anderem Hinweise auf eine Taschenlampe und Fahrzeuge geben können. Im Laufe der nächsten Tage sollen die Hinweise nun abgearbeitet werden.

Die unbekannten Täter hatten am Abend des 14. Dezembers 2015 einen Werttransporter gestoppt und den 78 Jahre alten Fahrer mit Schlägen traktiert. Die Unbekannten flohen mit dem Transporter und ihrem Auto, steckten beide Fahrzeuge aber später nahe der Autobahn 8 (Stuttgart-München) in Brand. Bei dem Raub erbeuteten die Täter Schmuck und Edelsteine im Wert von mehreren zehntausend Euro.