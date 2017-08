Raubüberfall in Fellbach Supermarkt setzt 1000 Euro Belohnung aus

Von red/ps 25. August 2017 - 17:03 Uhr

Ein Mann hat am Dienstag einen Supermarkt in Oeffingen überfallen. Foto: dpa (Symbolbild)

Nach dem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Oeffingen setzt die Leitung des Supermarkts eine Belohnung aus. Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, gibt es 1000 Euro.

Fellbach - Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) am Dienstag, 22.08.2017, hat die Leitung des Supermarktes eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung gibt es für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung des Täters führen. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt.

Am Dienstag hatte gegen 21.40 Uhr ein maskierter Mann den Markt in der Daimlerstraße betreten, die Verkäuferin an der Kasse mit einem großen Messer bedroht und Geld gefordert. Wegen technischer Probleme ließ sich die Kasse nicht öffnen. Daraufhin wiederholte der Täter seine Forderung und bedrohte die Verkäuferin massiv. Als die 20-Jährige über Lautsprecher eine Kollegin bat, die Kasse zu öffnen, floh der Täter jedoch ohne Beute. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein, fahndete jedoch vergeblich. Die Kriminalpolizei hat in der Nacht vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird als etwa 18 bis 21 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank beschrieben und hatte eine helle Hautfarbe. Er soll helle Schuhe, eine schwarze Hose und einen Pullover oder eine Trainingsjacke getragen haben. Das Oberteil war schwarz mit drei weißen Streifen an den Armen. Im Bereich der Brust hatte es einen dicken weißen Balken. Unterhalb des weißen Balkens war das Oberteil im Bereich des Bauches rot. Außerdem war der Täter mit einer schwarzen Baseballmütze, einem schwarzen Tuch oder Schal und einer dunklen Sonnenbrille maskiert. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-0.