Raub in Zuffenhausen Mit Vorschlaghammer bedroht

Von Christine Bilger 24. November 2016 - 09:25 Uhr

Zwei Räuber sollen mit einem Hammer bewaffnet gewesen sein. Ein Zeuge kann sie verjagen.Foto: dpa

Zwei Männer haben am Mittwochabend einen Discounter in Zuffenhausen überfallen. Ein Kunde vertreibt sie mit einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Stuttgart - Zwei Männer sind nach einem Überfall auf einen Discounter an der Burgunderstraße am Mittwoch ohne Beute geflüchtet. Ein Zeuge schlug sie in die Flucht. Die maskierten Räuber kamen gegen 20.30 Uhr in den Laden. Sie sollen das Personal mit einem Vorschlaghammer bedroht haben, meldet die Polizei. Ein Mann schnappte sich einen Stuhl und warf ihn in Richtung der Täter. Das schreckte sie offenbar so ab, dass sie die Flucht ergriffen.

Ein Täter trägt eine auffällige Jacke

Die Tatverdächtigen sind laut der Zeugen beide etwa 25 Jahre alt und trugen Masken. Einer trug eine rot-weiße Kapuzenjacke, der andere war dunkel gekleidet.