Raub in Vaihingen/Enz Beim Automatenauffüllen ausgeraubt

Von red/pho 29. November 2017 - 16:36 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: Weingand / STZN

Gerade, als er seinen Dienst antreten will, bedroht ein Unbekannter einen Auffüller für Zigarettenautomaten mit einem spitzen Gegenstand. Er erbeutet Bargeld in unbekannter Höhe.

Vaihingen/Enz - Ein Mitarbeiter eines Tabak-Großhändlers ist am Mittwochmorgen in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ausgeraubt worden. Der 27-Jährige hatte am Abend zuvor seinen Geschäftswagen, einen VW-Transporter, an der Grabenstraße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 6 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging und die Schiebetür des Transporters öffnete, trat ein Unbekannter von hinten an ihn heran und drückte ihm einen spitzen Gegenstand in den Rücken.

Ob es ein Messer war, kann die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. „Auf jeden Fall hatte der Mann danach Beschädigungen an der Jacke, die nur von einem spitzen Gegenstand kommen können“, sagt ein Polizeisprecher. Dann zwang er den Automatenauffüller dazu, ihm Bargeld zu geben. Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter Höhe flüchtete der Täter anschließend in Richtung der Turmstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen dunkel bekleideten Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren. Er trug dunkle Handschuhe. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Nummer 07141/18-9 melden.