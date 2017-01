Raub in Stuttgart Handtaschenräuber schlägt in Tiefgarage zu

Von Wolf-Dieter Obst 10. Januar 2017 - 09:51 Uhr

In der Tiefgarage unterm Schillerplatz hat ein Handtaschenräuber zugeschlagen.Foto: Fotoagentur Stuttgart

Stuttgarts erster Handtaschenraub des Jahres hat sich in einer Tiefgarage in der Innenstadt abgespielt. Der Täter hatte offenbar keine Sorge, von Überwachungskameras aufgezeichnet zu werden.

Stuttgart - Neun Tage ist das neue Jahr alt, als zum ersten Mal ein Handtaschenräuber in Stuttgart zuschlägt: Opfer wurde eine 78-jährige Frau, die in einer Tiefgarage am Schillerplatz in der Innenstadt überfallen wurde. Der Täter entkam mit ihrem Geldbeutel und persönlichen Papieren.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilte, spielte sich Stuttgarts erster Handtaschenraub des Jahres am Montag um 12.40 Uhr im Parkhaus unterm Schillerplatz ab. Offenbar war die Frau vom Täter ausbaldowert worden. Als er auf der Parkebene A von hinten zuschlug, hatte sie keine Chance. Dass er womöglich von Überwachungskameras gefilmt werden könnte, schien ihn nicht zu beeindrucken.

Pro Jahr um die 30 Handtaschen geraubt

Dem Raubdezernat der Kripo liegt eine Täterbeschreibung des Opfers vor: Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, verwaschene Jeans und Turnschuhe mit weißen Sohlen. Nach dem Eindruck der Überfallenen „hatte der Täter ein südländisches Aussehen“, so Polizeisprecherin Annika Franzke. Die Handtasche wurde zunächst nicht gefunden. Dabei handelt es sich um eine dunkelbraune Tasche mit ockerfarbenem Muster, die neben einer dunkelbraunen Ledergeldbörse auch einen hochwertigen Kugelschreiber enthielt.

Handtaschenräuber sind zuletzt eher seltener aufgetreten. In den letzten Jahren wurden bei der Polizei zwischen 30 und 34 Fälle pro Jahr angezeigt. Wo die Täter zuschlagen, scheint eher vom Zufall bestimmt – Brennpunkte sind nicht erkennbar. Der bis dato letzte Überfall fand am 18. Dezember in Bad Cannstatt statt, wo eine 48-jährige Passantin von einem Unbekannten auf dem Weg vom Martin-Mayer-Steg zum Wilhelmsplatz angegriffen worden war.

Der letzte geklärte Fall spielte sich im Juli ab

Erwischt werden die Täter eher selten. Bei vier Fällen, die im vergangenen Jahr geklärt werden konnten, handelte es sich vorwiegend um Jugendliche und Heranwachsende. Als jüngste Handtaschenräuber wurden im Frühjahr drei Verdächtige im Alter von 15, 14 und zwölf Jahren ermittelt. Die Polizei war ihnen auf die Spur gekommen, nachdem im März 2016 eine 74-jährige Passantin in Vaihingen in der Unterführung zur Sigmundtstraße überfallen worden war. In Zuffenhausen konnten zwei Überfälle im März und Mai geklärt werden – die Polizei nahm in einem Fall ein 18 bis 22 Jahre altes Quartett fest, im anderen Fall kam ein 19 und 22 Jahre altes Duo in Haft.

Der letzte geklärte Handtaschenraub liegt schon einige Monate zurück: Im Juli wurde mit der Festnahme eines 23 und 32 Jahre alten Duos im Mittleren Schlossgarten der Überfall auf eine 25-Jährige geklärt.