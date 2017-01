Raub im Rems-Murr-Kreis Blitz-Überfall auf Tankstelle

Von flu 25. Januar 2017 - 12:46 Uhr

Die Polizei Waiblingen sucht nach bewaffneten Tankstellenräubern.Foto: Archiv/Weingand

Am späten Dienstagabend wird ein 18-jähriger Tankwart in Waiblingen plötzlich mit einer Pistole bedroht. Der Überfall dauert nur eine Minute, die Kripo fahndet jetzt nach den Tätern.

Waiblingen - Am Dienstagabend ist in der Mayenner Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eine Tankstelle überfallen worden. Drei maskierte Männer betraten die Tankstelle gegen 22.30 Uhr. Einer der drei Räuber war mit einer Pistole bewaffnet und zwang einen 18-jährigen Kassierer, Bargeld herauszugeben. Die beiden anderen Täter packten währendessen Zigaretten in einen Beutel. Laut einem Polizeisprecher machten die Räuber Beute in einer Höhe „im dreistelligen Bereich“.

Nach einer Minute war der Spuk vorbei

Schon nach etwa einer Minute verließen die Täter die Tankstelle und flüchteten in Richtung Johannes-Auwärter-Straße zwischen der Post und den Bahnlinien. Die sofort ausgelöste Großfahndung der Polizei war erfolglos. Die Ermittler bitten nun um Hinweise auf die Täter.

Der erste Räuber ist laut Beschreibung rund 1,85 bis 1,90 Meter groß, war mit einer Pistole bewaffnet, wird als schlank beschrieben und trug eine schwarze Hose, schwarzen Kapuzenpulli, dunkle Chucks-Schuhe mit weißer Sohle.

Die Räuber sind womöglich schon vor der Tat aufgefallen

Der zweite Täter ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Adidas Jogginghose mit drei seitlichen gelben oder goldenen Streifen vom Bund bis zu den Knien, einen hellen Kapuzenpulli und dunkle Schuhe.

Der dritte im Bunde wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben, er trug eine schwarze Adidas-Jogginghose mit drei seitlichen weißen Streifen, eine schwarze Jacke und eine schwarze Schildmütze.

Die Kripo Waiblingen bittet nun um Zeugenhinweise. Sie hält es für möglich, dass die Täter schon vor der Tat oder auf ihrer Flucht irgendwo aufgefallen sind. Hinweise an die Kripo Waiblingen unter der Telefonnummer 0 715 1 / 95 00.