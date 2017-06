Rathaus in Gerlingen wird 50 Jahre alt Ein halbes Jahrhundert für die Verwaltung

Von Klaus Wagner 10. Juni 2017 - 10:00 Uhr

Eine Aufnahme von 1968: Links vom Rathaus stehen noch Gebäude, die in den Siebzigern der Stadthalle weichen mussten.Foto: Stadtarchiv

Das neue Rathaus ist nicht mehr so ganz neu, sondern auch schon 50 Jahre alt. In den Sechzigern wurde lange geplant und von 1963 bis 1967 gebaut. Am 20. Juni 2017 wird der Geburtstag einen Nachmittag und Abend lang gefeiert.

Gerlingen - Er hat im Alten und im Neuen Rathaus gearbeitet – und dabei zwei ganz gegenteilige Dinge erlebt: Enge am Anfang und nach dem Umzug das Gefühl, endlich Platz zu haben. Dietrich Schönfelder war fast 40 Jahre lang in der Gerlinger Stadtverwaltung tätig, zuletzt von 1983 bis 1997 als Beigeordneter von Bürgermeister Albrecht Sellner. Er hat die Wandlung vom „Zusammensitzen wie die Filzläuse“ im Alten Rathaus, gebaut 1828, zur Größe und Weite im Neuen Rathaus miterlebt. „Wir mussten uns erst dran gewöhnen“, erzählt Schönfelder. 1967 wurde das Neue Rathaus eingeweiht; eine neue Ära der Stadtverwaltung begann.

Die Geschichte des Hauses begann Jahrzehnte zuvor, als der Bürgermeister Karl Mayer in den dreißiger Jahren in der Nähe des bisherigen Domizils der Verwaltung Grundstücke kaufte. Doch erst Anfang der Sechziger machte man sich daran, einen Neubau konkret ins Auge zu fassen. Da waren die Nachkriegsaufgaben erledigt, die Infrastruktur geschaffen, Häuser für Tausende neue Einwohner gebaut. Im Oktober 1961 wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, ein halbes Jahr später unter 38 Arbeiten jene des Stuttgarter Büros Adolf und Hans Bregler ausgewählt. Alte Fachwerkhäuser mussten weichen, mitsamt der Badstraße, welche die Gerlinger als „Badgässle“ in Erinnerung haben. Im Mai 1964 begannen die Bauarbeiten.

Der Sitzungssaal wurde zu Büros

Auch Albrecht Sellner hat die Geschichte des Hauses miterlebt: Der spätere Beigeordnete und Bürgermeister kam 1965 in den Gemeinderat. Der tagte damals schon nicht mehr im Rathaus – der Sitzungssaal war 1962 zu Gunsten von Büros verkleinert worden, wie sich Dietrich Schönfelder erinnert. Auch ein Trauzimmer gab es in dem 1828 erbauten Haus nicht. Hochzeiten fanden im Zimmer des Bürgermeisters statt, ebenso wie die Sitzungen des Technischen Ausschusses. Das seien eben so Eigenheiten gewesen, meint Schönfelder lachend. „Das Bestimmende war die drangvolle Enge.“ Auch einen Hausmeister brauchte man zu jener Zeit nicht, diese Aufgabe nahm noch der Amtsbote wahr.

Bei den Entwürfen für das Neue Rathaus wurden Raumreserven geschaffen. Die Pläne, erzählt Albrecht Sellner, „jeder Tag in diesem Haus war mir eine Freude“, seien genial gewesen. Für das Gebäude an sich wie dessen Gestaltung im Inneren: mit zwei großen Foyers, versetzten Fassadenlinien, rotem Buntsandstein an den Wänden – eben keine „Schuhschachtelarchitektur“.

Man sei der Linie gefolgt „jedes öffentliche Gebäude muss anders wirken als ein Wohnhaus“. Von der Innenarchitektin Herta Maria Witzemann stammen unter anderem die Entwürfe für den Sitzungssaal, dessen holzverkleidete Wände bei einer Neugestaltung beibehalten wurden, für das Trauzimmer und das Bürgermeisterbüro. „Das Haus lebt bis heute davon“, so Sellner. Für die Einweihung am Samstag, 24. Juni 1967, wurden vor dem Haus Bierbänke aufgestellt. Es gab 16 Reden.

1987 ein neuer dritter Stock

Zwanzig Jahre später war das Rathaus wieder zu klein. Die Lösung hieß: Aufstocken. „Eine Idee aus dem Bauamt“, sagt Schönfelder. 1987 kam eben dieses Amt in den neuen dritten Stock. Auch in den vergangenen Jahren wurde renoviert. Großer Schaden entstand, als das Rathaus Anfang Juli 2010 bei einem gewaltigen Unwetter zum größten Regenwasserrückhaltebecken der Stadt wurde: Das zweite Untergeschoss lief voll mit Wasser, das erste bis zur Hälfte. Bei der Sanierung wurden aus Kellern Arbeitsräume, das Haus bekam einen Aufzug. Peu à peu wurde die Innenrenovierung auch in den Obergeschossen fortgesetzt, abgeschlossen ist sie noch nicht.

2016 gab es wieder einen Wasserschaden. Und draußen wurde im Jahr 2008 der neue Rathausplatz fertig: Es dauerte lange, bis sich die Gerlinger daran gewöhnten.

Volles Programm zum Jubiläum

Der Feier-Tag

– Am Dienstag, 20. Juni, wird das Jubiläum „50 Jahre Neues Rathaus“ in Gerlingen gefeiert, und zwar im und um das Rathaus herum von 16 bis 21.30 Uhr.

Die Orte

Stationen sind vor dem Rathaus und der Stadthalle sowie im Rathaus selbst.

Von 16 Uhr an –

Es gibt unter anderem Präsentationen zur nachhaltigen Mobilität und zum Stadtbus, Kaffee und Kuchen nebst Musik der Jugendmusikschule vor der Stadthalle. Die „Eisbrecherhütte“ mit der Sozialstation wird aufgebaut, die Freiwilligenagentur und der Treffpunkt Gehenbühl stellen sich vor. Gerlingen wird im Film vorgestellt.

Um 18 Uhr –



Beginn des Bürgerforums „Nachhaltigkeit“ der Lokalen Agenda mit ihren Arbeitskreisen im Sitzungssaal, verschiedene Vereine stellen sich vor, die Bücherei und das Museum präsentieren sich.

Von 19 Uhr an –

Die Rathausbänd spielt, es gibt Vorträge zur nachhaltigen Mobilität und Informationen zum Stadtarchiv.