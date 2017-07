Rastatt 19-Jähriger tot an Weiher gefunden

Von red/dpa/lsw 06. Juli 2017 - 15:50 Uhr

Die Leiche eines 19-Jährigen wurde in Rastatt an einem Weiher gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Leiche eines 19-Jährigen wurde in Rastatt an einem Weiher gefunden. Der Mann war unbekleidet – die Ermittler haben einen Verdacht, warum der Mann gestorben ist.

Rastatt - Nach dem Fund einer Leiche in Rastatt hinter dem Schloss Favorite gehen die Ermittler einem möglichen Drogentod des 19-Jährigen nach. Der völlig unbekleidete Leichnam sei am Donnerstagmorgen an einem Weiher gefunden worden, teilte die Polizei mit. „Dass der Konsum von Drogen mit dem Tod des 19-Jährigen im Zusammenhang steht, wird immer wahrscheinlicher“, teilte die Polizei mit. Die Leiche habe keine augenscheinlichen Verletzungen gehabt.

Gegenstände verstreut im Park

Die Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände des Mannes lagen demnach verstreut auf dem Rasen herum. Beamte der Kriminaltechnik und Kriminalpolizei waren im Park im Einsatz. Eine Obduktion sollte die genaue Todesursache klären. 2016 gab es in Baden-Württemberg laut Statistik 170 Drogentote - knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr.