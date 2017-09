Rapper in Stuttgart Fans stehen für Gratis-Konzert von Casper Schlange

Von noa 05. September 2017 - 17:15 Uhr

Der Rapper Casper gibt ein Gratis-Konzert in Stuttgart. Foto: dpa

Der Rapper Casper verkündet via Twitter, dass er für sein Konzert in Stuttgart noch Karten zu verschenken hat – und prompt bildet sich eine lange Schlange in der Innenstadt.

Stuttgart - Eine lange Menschenschlange bildete sich am Dienstagnachmittag in der Hirschstraße in der Stuttgarter Innenstadt. Der Grund: ein Gratis-Konzert des Rappers Casper. Dieser hatte vor seinem Gig am Abend im Club „Schräglage“ per Video-Botschaft angekündigt, dass er für den Auftritt noch 550 Karten zu verschenken hat: