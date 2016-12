Raketen, Böller und Co. Tipps für ein sicheres Feuerwerk an Silvester

Von isa 27. Dezember 2016 - 13:35 Uhr

Raketen und Böller sind ab dem 29. Dezember im Verkauf. Damit beim Abfeuern nichts passiert, beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um ein sicheres Silvester. Foto: dpa

Raketen und Böller sind schnell gekauft und noch schneller abgefeuert, von Donnerstag, dem 29. Dezember, an sind sie im Handel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um ein sicheres Silvester.

Stuttgart - Die einen mögen's gern besonders laut, die anderen legen viel Wert auf schöne Farben und sprühenden Sternenzauber. Doch ganz egal, was Fans von Feuerwerken in der Silvesternacht so alles abfeuern - damit der Start ins neue Jahr nicht gleich böse endet, sollte man einige Tipps von Feuerwehr und Stadt beachten.

Der Verkauf von Feuerwerk findet 2016 vom 29. bis zum 31. Dezember statt.

Durch Unachtsamkeit, falsche Anwendung oder Leichtsinn passieren immer wieder tragische Unfälle und Brände - auch bereits am Vorabend. Dabei kommt es vor allem zu Verletzungen im Gesicht und an den Fingern, außerdem zu Bränden durch fehlgeleitete Raketen, beispielsweise auf Balkonen oder durch geöffnete Fenster in Gebäuden.

Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir hier für Sie zusammengestellt.