Rafael van der Vaart wieder Papa Ex-Frau Sylvie Meis gratuliert zum Kind

Von red/dpa 25. Juni 2017 - 14:51 Uhr

Der niederländische Fußballer Rafael van der Vaart und seine Freundin Estevana Polman sind Eltern geworden. Foto: dpa

Rafael van der Vaart und seine Freundin Estevana Polman sind Eltern geworden. Der Fußballer und die Handballerin haben ein Mädchen bekommen. Van der Vaarts Ex Silvie Meis gratulierte als eine der ersten.

Amsterdam - Der niederländische Fußballer Rafael van der Vaart (34) ist wieder Vater geworden. Seine niederländische Freundin, die Handballerin Estavana Polman (24), brachte ein Mädchen zur Welt, wie niederländische Medien am Samstag berichten. Jesslynn sei Freitagabend in einem Krankenhaus in Amsterdam geboren worden. Mutter und Kind gehe es gut, teilte das Management der Eltern mit.

Mehr zum Thema

Als eine der ersten gratulierte Van der Vaarts Ex-Frau Sylvie Meis. Auf Twitter schrieb sie noch in der Nacht: „Willkommen Jesslynn. Glückwünsche an Estavana und Rafael! Wünsch euch alles Glück der Welt. In Liebe Sylvie und Familie“. Der Fernsehstar Meis hat mit Rafael einen Sohn, Damián (11).