Rätselhafter Fall im Rems-Murr-Kreis Mann durch ätzende Flüssigkeit verletzt

Von zic 28. Oktober 2016 - 09:18 Uhr

Die Polizei prüft, welcher Zusammenhang zwischen einem durch eine ätzende Flüssigkeit verletzten Mann aus Berglen im Rems-Murr-Kreis und einem brennenden Auto besteht und welche Rolle die Frau des Verletzten spielt.





5 Bilder ansehen

Berglen - Ein Mann, der offenbar durch eine ätzende Flüssigkeit verletzt wurde, und ein ausgebranntes Auto sowie die Frage, wie beides zusammenhängt, beschäftigt die Polizei seit Donnerstagabend. Gegen 18.30 Uhr war der 43-jährige Mann, der in Berglen-Lehnenberg im Rems-Murr-Kreis wohnt, in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Etwa eine halbe Stunde hatten es Feuerwehr und Polizei mit dem brennenden Auto zu tun, das auf einem Feldweg entlang der Bahnlinie unweit der Schwaikheimer Straße und des Winnender Bahnhofs entdeckt worden war. Es stellte sich heraus, dass der Wagen der 46-jährigen Frau des 43-Jährigen gehörte. Die Polizei fand sie in der Nähe des Fahrzeugs und nahm sie mit aufs Revier, um sie zu befragen. Während das Auto gelöscht wurde, war die Bahnstrecke für rund eine halbe Stunde bis gegen 19.40 Uhr gesperrt.

Mehr zum Thema

Ob die 46-Jährige ihren Mann mit Säure übergossen hat, ist nach Angaben der Polizei noch nicht klar; und was der Verletzte selbst dazu sagt, „geben wir nicht heraus“. Die Frau sei unverletzt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.