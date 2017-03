Radio-Show „2nach9“ zum Nachhören Weltpremiere mit Jenny Marsala

Von Peter Lachmann 08. März 2017 - 14:43 Uhr

Es ist nicht so, dass die „2nach9“-Moderatoren Hörner & Rau an Selbstunterschätzung leiden. Aber auf diese Sendung können sie wirklich stolz sein. Gast im Horads-88,6-Studio war die Stuttgarter Sängerin Jenny Marsala, die als Weltpremiere ihren ersten selbst geschriebenen Song „Feuer“ mitgebracht hatte.





Stuttgart - Es war ein Abend der Premieren. Erstmals konnten die Hörer der Radioshow „2nach9“ das Geschehen im Horads-88,6-Studio an der Hochschule der Medien (HdM) via 360-Grad-Kamera live verfolgen. Für die Moderatoren, Stuggi.TV-Chef David Rau und StN/StZ-Redakteur Tom Hörner, bedeutete dies: Auch während die Songs gespielt wurden, liefen Kamera und Ton weiter. „Das ist mir wurscht“, sagte Hörner seinem Kollegen Rau, „dann sage ich dir halt nach der Sendung, wenn du Scheiße gebaut hast.“

Mit Humorfasten hielten sie sich zurück

Allzu viel Musik wurde – wie in der Show üblich – ohnehin nicht gespielt. Lieber fabulierten die Moderatoren über die Fastenzeit im Allgemeinen und übers Humorfasten im Besonderen. Zum Glück hatten sie selbst mit Humorfasten wenig am Hut.

Vergangene Woche hatten Hörner & Rau Genesungswünsche an die Herren Großkreutz und Weier geschickt. Nun hatten sie einen der Invaliden am Telefon: StN-Weinkolumnist Michael Weier kugelte sich beim Skifahren in Frankreich die Schulter aus – am Kinderlift, wie Hörner richtig vermutet hatte. Derzeit würden Medikamente verhindern, erzählte Weier, dass er seiner Bestimmung als Weintester nachgehen könne.

Wie gelingt es Jenny Marsala, nicht abzuheben?

Der absolute Höhepunkt aber war der Gast des Abend: die Sängerin Jenny Marsala, 29. Mit 19 Jahren hatte sie ihren ersten Plattenvertrag; ein Video, auf dem sie in den Tonlagen von Superstars wie Shakira, Adele oder Rihanna singt, wurde schon acht Millionen Mal auf Youtube angeschaut. Wie gelingt es ihr da, nicht abzuheben, will Rau wissen. Jenny Marsala: „Das ist kein Problem, wenn man eine Familie hat, die einem den Rücken stärkt und einen auf den Boden der Tatsachen zurückholt.“

Karrieretipps für junge Künstler

Jenny Marsala gab in der Sendung Karrieretipps für junge Künstler („Sich niemals entmutigen lassen.“) und erzählte von ihrem Jazzstudium an der Musikhochschule in Stuttgart, derzeit ist sie im achten Semester. Kommenden Freitag, 10. Februar, veröffentlicht sie „Feuer“, ihren ersten selbst geschriebenen Song. „Mein Ziel ist es, dass ich nun meine eigenen Sachen rausbringe.“ „Feuer“ lief als Weltpremiere im Radio auf „2nach9“. Im Herbst soll ein Album erscheinen.

Die Show zum Nachhören gibt es hier, leider aus urheberrechtlichen Gründen ohne den Song „Feuer“. Dafür ist das Gespräch mit Jenny Marsala in voller Länge drauf.

Eine Hörprobe vom Song „Feuer“ gibt es in unserem Video: