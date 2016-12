Radio-Show „2nach9“ zum Nachhören Was für eine fröhliche Wein-Nacht!

Von Peter Lachmann 21. Dezember 2016 - 09:39 Uhr

Aus der 360-Grad-Perspektive (von links): David Rau, Tom Hörner, Mara Walz, Mindestlohn-Matthias.Foto: Decksmann

Eigentlich hatten die „2nach9“-Moderatoren Tom & David für die letzte Show vor Weihnachten auf das Christkind gesetzt. Aber das sagte wegen Überlastung ab. Dann aber kam die Deutsche Weinprinzessin – und alles war gut.

Stuttgart - Als Mara Walz, die Deutsche Weinprinzessin 2016/2017, am Dienstagabend ins gläserne Horads-88,6-Studio in Stuttgart-Vaihingen kam, richteten sich die Blicke von Stuggi.TV-Chef David Rau und StN/StZ-Redakteur Tom Hörner auf das, was die junge Frau in Händen hielt. Was hat sie da nur für ein Holzkästchen dabei? Hübsch ist es ja, aber da passt ja nicht mal ein Piccolo rein, geschweige denn eine ausgewachsene Weinflasche.

Sie glänzt mit Glitzerfliege und Weinwissen

Mit ihrer Vermutung lagen die beiden Radionasen (nach elf Shows darf man das wohl sagen) gar nicht schlecht. Das Kästchen beherbergte Maras Prinzessinnen-Krone, die darf bei offiziellen Anlässen nicht fehlen, selbst wenn der Hörfunk eher was für die Ohren als für die Augen bietet. Außerdem hatte Mara ihr Lieblings-Weihnachs-T-Shirt angezogen. Bei so viel optischen Highlights freute sich Techniker Mindestlohn-Matthias, dass er seine neuste Errungenschaft mitgebracht hatte, eine 360-Grad-Kamera.

Mara, Bachelor für Weinbau und Oenologie, glänzte bei der Show nicht nur mit der roten Glitzerfliege auf ihrem Shirt, sondern vor allem mit ihrem Weinwissen, auf dass den Moderatoren Hören und Sehen verging. Hörner & Rau versuchten sich auf ihre Art erkenntlich zu zeigen – und spielten die gesungene Vermutung des legendären Hans Moser, dass er in einem früheren Leben mal eine Reblaus gewesen sein muss. Zum Trinken gab’s Sprudel, kein Problem für Mara, schließlich stammt sie aus der Mineralwasserhochburg Vaihingen/Enz-Ensingen.

Das Christkind hat keiner vermisst

Auch ohne Alkoholisches im Studio feierte man Wein-Nachten – und am Ende hat kein Mensch das Christkind vermisst. Wer’s nicht glaubt: Hier kann man die Show nachhören.

Hörner & Rau verabschieden sich in den Winterschlaf. Die nächste „2nach9“-Show gibt es am Dienstag, 17. Januar 2017. Wie immer um neun.