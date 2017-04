Radio-Show „2nach9“ zum Nachhören Bei Schnee kanz auch mal ein dicker Audi sein

Von Peter Lachmann 19. April 2017 - 21:21 Uhr

Eigentlich wollten die Kanz-Brüder, Deutschlands prominenteste Luxusautoverkäufer, im superflachen Lamborghini zu „2nach9“ nach Stuttgart kommen. Aber bei Schneetreiben schien ihnen ein geländegängiger Bolide die bessere Wahl. „Wir sind kanz aus dem Häuschen“, freuten sich die Moderatoren Hörner & Rau.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Es ist nicht so, dass die Herren Hörner & Rau neue Wägen bräuchten. Mit ihren kleinen Spießerautos sind sie bestens versorgt. Gleichwohl haben sie sich auf diese Gäste wie Bolle gefreut: Immerhin gehören die Brüder Kanz zu den bekanntesten Luxusautohändlern Deutschlands.

Im Schneetreiben von Burladingen nach Stuttgart

Den ganzen Tagen hatten Michael und Sven Kanz den SWR zu Gast im Autohaus in Burladingen. Dennoch ließen sie es sich nicht nehmen, am Abend im Horads-88,6-Studio an der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen hereinzuschneien. Da es Petrus schneien ließ, sind die Gäste bei „2nach9“ nicht im superflachen Lamborghini, sondern in einem Dickschiff aus Ingolstadt angereist, einem Audi SQ7.

„Sven verbessert sogar das Navi“

„Wer ist gefahren?“, wollen StN/StZ-Redakteur Tom Hörner und Stuggi.TV-Chef David Rau wissen. Sven: „In dem Fall ich. Aber eigentlich lasse ich viel lieber den Michael fahren. Ich genieße es, einfach mal so daneben zu sitzen.“

Bruder Michael sieht das nicht ganz so: „Von wegen ,einfach mal so danebensitzen’! Der Sven gibt mir immer Kommandos. ,Fahr’ schneller!’, ,Fahr’ langsamer!’ Er verbessert sogar das Navi. Das nervt tierisch.“

Im weiteren Verlauf des Interviews erzählen die TV-erprobten Autoexperten („KANZ oder gar nicht“, RTL2), warum sie nur vollgetankte Wagen verkaufen und zum Mittagessen bei Mama auch mal mit dem Hubschrauber anreisen.

Die komplette Radio-Sendung zum Nachhören gibt es hier.