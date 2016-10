Radio-Show „2nach9“ Mehr Magie war nie im Studio

Von Peter Lachmann 19. Oktober 2016 - 11:36 Uhr

Blick mit der Web-Cam ins Studio (von li.): Tom Hörner, Topas, David Rau. Im Vordergrund: Mindestlohn-Matthias.Foto: Sonne

Sie haben die Radio-Show „2nach9“ auf Horads 88,6 mit David Rau und Tom Hörner versäumt? Hier können Sie die Sendung nachhören – und unter Anleitung des Weltklassezauberers Topas einen Kartentrick probieren.

Stuttgart - Kann bei einem Nachwuchsmoderator schon mal passieren, dass er sich in der falschen Sendung wähnt. „Guten Abend und herzlich willkommen“, startet David Rau am Dienstagabend in die Radio-Show „2nach9“. „Wir kommen jetzt gleich zu den Plätzen 672 und 671.“

Zum Glück sitzt Stuggi.TV-Chef Rau nicht allein im gläsernen Studio an der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen. Sofort fällt ihm sein Kollege, StN/StZ-Redakteur Tom Hörner, ins Wort – wie das sonst gar nicht seine Art ist. Rau sei hier nicht bei der „SWR1-Hitparade“, sondern auf einer Welle, auf der einem nicht alle naslang ein Song ins Wort falle.

Es ging um Geld, um viel Geld in der aktuellen Ausgabe von „2nach9“. Es ging im die 90 Millionen Euro aus dem Eurolotto-Jackpot und die Frage, was man keinesfalls damit machen würde. Und es ging um die Kohle für den Literaturnobelpreis, die Bob Dylan wohl nie erhalten wird, wenn er nicht endlich mal ans Telefon geht.

Auch wenn Hörner sich an einem Dylan-Song versuchte, der eigentlich Star im Studio war der Weltklassemagier Topas, der unter seinem bürgerlichen Namen Thomas Fröschle auch als Comedian Karriere gemacht hat. Topas, der auch schon in Las Vegas auftrat, erzählte von seinem Verhältnis zu Donald Trump. Und von seiner neuen Show „Magic Countdown“, die am 9. November im Stuttgarter Theaterhaus-Premiere hat. Zu guter Letzt konnten die Hörer unter Anleitung des Illusionisten daheim einen Kartentrick probieren. Selten war mehr Magie auf Horads 88,6.

Hier die Show zum Nachhören.