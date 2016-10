Quiz zur Schwaben-Ausstellung in Stuttgart Was wissen Sie über die Schwaben?

Von red 20. Oktober 2016 - 16:28 Uhr

Das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart geht in seiner großen Sonderausstellung „Die Schwaben – zwischen Mythos und Marke“ Klischees auf den Grund.Foto: Landesmuseum Württemberg

Am Wochenende startet im Landesmuseum Württemberg die große Ausstellung „Die Schwaben“. In unserem Quiz können Sie unter Beweis stellen, wie gut Sie Ihre Heimat und Landsleute wirklich kennen.

Stuttgart - Sie sind geizig, sauber und können alles außer Hochdeutsch: Geht es um Schwaben, werden sofort jede Menge Vorurteile angeführt. Doch was ist überhaupt dran an all den Klischees von der Kehrwoche, den Häuslebauern und den knausrigen Schwaben?

Mehr zum Thema

Das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart will in seiner großen Sonderausstellung „Die Schwaben – zwischen Mythos und Marke“ zeigen, woher diese Vorurteile eigentlich kommen und ob an ihnen vielleicht doch was dran ist.

Hier gibt es alle Infos zu der Ausstellung, die am 22. Oktober 2016 startet.

Passend zur Ausstellung können Sie in unserem Schwaben-Quiz Ihr Wissen über die Tüftler und Bruddler aus dem Südwesten testen. Viel Erfolg!