Quiz zum VfB Stuttgart Testen Sie ihr Fachwissen rund um den VfB

Von pma 27. November 2017 - 13:34 Uhr

Wir testen das VfB-Fachwissen der Fans mit einem Quiz. Foto: Pressefoto Baumann

Fans des VfB Stuttgart aufgepasst: Wir fragen in unregelmäßigen Abständen das Fachwissen der Anhänger des Clubs mit dem Brustring ab. So auch an diesem Montag – im Fokus die Saison 1996/97 und die UEFA-Cup-Endspiele 1989.

Stuttgart - Etwas mehr als 20 Jahre ist es bereits her, da sprach man nur noch vom „Magischen Dreieck“, wenn es um den VfB ging. Landauf, landab ging ein Raunen durch die Stadien, wenn Giovane Elber, Fredi Bobic und Krassimir Balakov das Spielgerät über den Rasen streichelten. Noch weiter liegt das vorletzte große Finale für den Club auf internationaler Ebene zurück: die UEFA-Cup-Endspiele gegen den SSC Neapel fesselten damals die Massen. Diego Maradona! Guido Buchwald! Karl Allgöwer! Gerasimos Germanakos!

Sowohl die Entstehung des „Magischen Dreiecks“ als auch die Endspiele im Mai 1989 stehen im Fokus unseres aktuellen Quiz für alle Anhänger des VfB Stuttgart. Kennen Sie alle Antworten? Testen Sie ihr Fachwissen in unserer kleinen Rätselrunde zum VfB Stuttgart!