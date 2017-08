Quiz zu Zucker in Lebensmitteln Essen Sie zu viel Zucker?

Von Markus Brauer/dpa 30. August 2017 - 16:44 Uhr

Wie gefährlich ist Zucker? Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland bei durchschnittlich 31 Kilogramm Zucker. Foto: dpa

Die Verbraucherorganisation Foodwatch warnt vor den gesundheitlichen Folgen von überhöhtem Zuckerkonsum. Wissen Sie, wie viel Zucker in unserer Nahrung steckt? In unserem Quiz können Sie es testen.

Berlin/Stuttgart - Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat der Zucker-Industrie vorgeworfen, Bundestagsabgeordnete durch Falschaussagen über Zucker zu täuschen. Damit gehe die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) erneut gegen gesundheitspolitische Initiativen vor, die einen Rückgang des Zuckerkonsums zur Folge hätten, erklärte Foodwatch am Mittwoch in Berlin.

Mehr zum Thema

Was ist dran an den „Zucker-Mythen“?

Die Organisation kritisiert, dass in der Debatte um Übergewicht und Zucker zahlreiche Mythen verbreitet würden. Eine der sieben größten „Zucker-Mythen“ sei die Aussage, wonach der Mensch einen Zuckerbedarf habe. Es gebe aber „keinen Bedarf, Zucker als Lebensmittel aufzunehmen“, so Foodwatch.

Das menschliche Gehirn benötige zwar eine bestimmte Menge Glukose am Tag. Der Körper sei jedoch in der Lage, diese Glukose beispielsweise aus Stärke aufzuspalten, die etwa in Brot und Nudeln enthalten ist. Auch die Aussage, wonach Zuckergetränke nicht dick machen, sei falsch.

„Es herrscht ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber, dass ein erhöhter Konsum zuckergesüßter Getränke die Entstehung von Übergewicht fördert – sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern“, betont Foodwatch.

„Sieben Fakten zu Zucker und Ernährung“

Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker forderte eine Versachlichung der Debatte und veröffentlichte ihrerseits „sieben Fakten zu Zucker und Ernährung“. „Zucker ist nicht gesundheitsgefährdend, sondern als Lebensmittel Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung“, erklärte Hauptgeschäftsführer Günter Tissen. Nach Ansicht des Lobbyverbandes ist demnach die Kalorienbilanz entscheidend. Wer mehr Kalorien aufnehme als er verbrauche, nehme zu. „Zucker ist kein Dickmacher und deswegen auch kein Risikofaktor für Zivilisationskrankheiten“, heißt es in der Mitteilung.

Quiz: Wie viel Zucker steckt in . . .

Wissen Sie, wie viel Zucker in unseren Lebensmitteln steckt? Testen Sie Ihr Wissen hier