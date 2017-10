Quiz Was wissen Sie über die Talkshow-Stars der 90er?

29. Oktober 2017

Vera Int-Veen („Vera am Mittag“ ) und Johannes B. Kerner („Kerner“) waren nur zwei der Talk-Master der 90er. Foto: dpa

Nach dem Aus ihrer Nachmittagstalkshow „Britt“ kehrt Britt Hagedorn nun wieder mit einer eigenen Sendung zu Sat. 1 zurück. Für uns Anlass, mit einem Quiz an die Talk-Master der 90er zu erinnern. Testen Sie hier ihr Wissen.

Stuttgart - Vaterschaftstests, Lügendetektoren, hitzige Debatten – die TV-Landschaft der Neunziger und Nullerjahre war geprägt von Talkshows wie „Arabella“, „Andreas Türck“ oder „Vera am Mittag“. Mit „Britt“ wurde im Jahr 2013 die letzte Talkrunde ihrer Art nach zwölf Jahren abgesetzt. Nun kehrt die Moderatorin Britt Hagedorn mit einer eigenen Sendung zu Sat. 1 zurück.

Bei Hagedorns neuem Projekt soll es sich jedoch nicht um einen Daily Talk im Stil der 90er- und 2000er Jahre-Kultsendungen handeln, sondern um ein Ratgeber-Magazin. Die Sendung mit dem Namen „Total gesund“, die vom 20. November an ausgestrahlt werden soll, will sich mit „medizinischen Belangen des Alltags“ beschäftigen.

Britt Hagedorn ist nicht die einzige Talk-Masterin, die sich bis heute im deutschen Fernsehgeschäft gehalten hat. Auch Vera Int-Veen oder Jörg Pilawa sind immer noch im TV präsent. Andere hingegen sind längst in Vergessenheit geraten. Was wissen Sie über die Talk-Stars der 90er? In unserem Quiz können Sie es herausfinden: