Quiz rund um Berge und Fett Was wissen Sie über (Fett-)Berge?

Von Markus Brauer 14. September 2017 - 18:15 Uhr

Kaum entdeckt ist der Londoner Fettberg schon weltbekannt. Dabei ist er nicht der einzige Berg, der es zu gewisser Berühmtheit gebracht hat. In unserem Quiz erfahren Sie, wer oder was noch etwas mit Bergen zu tun hat.





5 Bilder ansehen

London/Stuttgart - Der 250 Meter lange und 130 Tonnen schwere Fettberg in der Londoner Kanalisation hat weltweit eine große Fangemeinde. Und das aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das Museum of London beispielsweise hat bereits bekundet, einen Teil des Riesenbrockens zu erwerben. Museumsdirektorin Sharon Ament erklärte, „The Fatberg“ auszustellen würde „Fragen dazu aufwerfen, wie wir heute leben und unsere Besucher inspirieren, sich Lösungen für die Probleme von wachsenden Metropolen zu überlegen“.

Mehr zum Thema

Quiz zum Fettberg

Was es mit Fettbergen, fetten Bergen, Fett und Bergen sowie Fettbergen in anderen Sprachen auf sich hat, können Sie unserem Quiz zum Fettberg erraten. Testen Sie Ihr Wissen zu Fettbergen & Co.