Psychologische Beratungsstelle des Landkreises Flüchtlinge suchen externe Hilfe auf

Von fk 29. September 2017 - 17:03 Uhr

In Ditzingen hat die Psychologische Beratungsstelle des Kreises ein Büro. Foto: Pascal Thiel

Die Mitarbeiter der Psychologische Beratungsstelle des Kreises sind mit neuen Themen konfrontiert.

Strohgäu - Ein vier Jahre alter Junge weint viel, spricht nicht und spielt kaum. Er hatte zwar mit einem Jahr angefangen zu sprechen, aber nach der Flucht aus Afghanistan kommuniziere das Kind nur noch mit Lauten. Die Mutter erzählt mittels einer Dolmetscherin dem Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle, dass auf ihrer Flucht das Boot vor der Küste Griechenlands gekentert sei und der Junge sehr viel Wasser geschluckt habe.

Mehr zum Thema

Es ist ein Fall, mit dem Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle des Landkreises im Jahr 2016 betraut waren. Die Beratungsstelle hat auch in Ditzingen einen Standort. Der Jahresbericht war den Stadträten diese Woche im Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales vorgelegt worden. Aus Ditzingen wurden 96 Personen betreut und damit elf mehr als im Vorjahr.

Erziehungs- und Familienberatung

Im Fall des vierjährigen Jungen erfährt der Mitarbeiter der Beratungsstelle von der Erzieherin im Kindergarten, dass der Junge auf der Flucht Schlafmittel zur Ruhigstellung erhalten und danach nicht mehr gesprochen habe. Im Kindergarten ist er den Schilderungen der Erzieherin zufolge eher abweisend, gar angriffslustig, er beiße, kratze und schlage.In der psychologischen Beratungsstelle des Landkreises wurden daraufhin Hilfen organisiert – von der Unterstützung durch eine Integrationshilfe im Kindergarten bis hin zur Logopädie in der Beratungsstelle selbst.

Im Vergleich zum Jahr 2015 haben im vergangenen Jahr weniger Klienten aus Gerlingen und Hemmingen und geringfügig weniger aus Korntal-Münchingen, dafür mehr Bewohner aus Ditzingen Unterstützung bei der Psychologischen Beratungsstelle des Landkreises gesucht.

Zu Beginn des Jahres 2016 hatte die Beratungsstelle demnach etliche Anfragen von den Betreuern der Flüchtlingsfamilien und unbegleiteten Minderjährigen gehabt. „Stabilisierung der Lebesituation und Bewältigung des Erlebten sowie der Alltagsbewältigung sind vorrangige Ziele der Beratung“, heißt es in dem Bericht.

Zusätzlich zu diesem neuen Themenfeld waren die Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle auch in ihren bisherigen Aufgabengebieten aktiv. Die Nachfrage nach individueller Erziehungs- und Familienberatung habe auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Kreisweit habe es 1339 Neuanmeldungen gegeben, lediglich bei 180 Anmeldungen, waren die Betroffenen der Beratungsstelle schon durch eine vormalige Unterstützung bekannt. Inzwischen wird außerdem die virtuelle Beratungsstelle genutzt. 93 Personen ließen sich demnach online beraten.

Ein Thema, das in Beratungen offenbar immer wieder eine Rolle spielt, ist der Umgang mit dem Scheitern. Dies sei „eine der schwierigsten Aufgaben in unserer leistungs- und wettbewerbsorientierten Gesellschaft“, heißt es in dem Jahresbericht. „Menschen mit einem niedrigen Selbstwert haben es schwerer, mit dem Versagensfrust umzugehen, als Menschen mit hohem Selbstwert.“

Kinder plagen Versagensängste

In manchem Fall begleitet die Beratungsstelle dann sowohl die Eltern als auch deren Kinder, die Versagensängste haben. „Welche Botschaften, verbal oder non-verbal, Eltern den Kindern darüber vermitteln, wie sie Erfolgs- und Versagenssituationen sinnvoll bewerten und mit ihnen umgehen, haben große Bedeutung für die kindliche Wahrnehmung und Fähigkeit, mit unerwünschten Ergebnissen umzugehen“, heißt es in dem Bericht.