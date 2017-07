Psychiatrie in Wiesloch Polizei sucht weiter nach Ausbrecher

Von red/dpa/lsw 27. Juli 2017 - 08:09 Uhr

Die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch ist mit Überwachungskameras ausgestattet. Foto: dpa

Die Polizei fahndet in Nordbaden nach einem Räuber, der aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch geflohen ist. Die Klinik hat ihn als gefährlich eingestuft.

Wiesloch - Der 31 Jahre alte Gewalttäter, der aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geflohen ist, befindet sich weiterhin auf der Flucht. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim am Donnerstag sagte, konzentriere sich die Suche nach dem Mann am Donnerstag zunächst auf das Rhein-Neckar-Gebiet, wo es mehrere mögliche Anlaufstellen für ihn gebe. Man gehe davon aus, dass er dort früher oder später auftauche.

Der Mann sei am frühen Mittwochabend zu Fuß entkommen, teilte zuvor die Polizei mit. Während der Nacht habe man nach ihm unter anderem mit einem Hubschrauber gefahndet. Auch ein Spürhund war im Einsatz.

Die Klinik habe ihn als gefährlich eingestuft. Der 31-Jährige war seit Anfang Juni wegen schweren Raubes in der Einrichtung untergebracht. Nach seiner Flucht soll er zunächst zu Fuß in Richtung Nußloch unterwegs gewesen sein.