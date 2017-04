Prügelattacke in Leinfelden-Echterdingen Mann schlägt seine Freundin krankenhausreif

Von red/dpa 07. April 2017 - 09:39 Uhr

Eine 42-Jährige ist in Leinfelden-Echterdingen von ihrem Freund krankenhausreif geschlagen worden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Nach dem Streit eines Paares in Leinfelden-Echterdingen, ist die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Ihr Freund hatte sie mit Schlägen und Tritten traktiert, er sitzt in Untersuchungshaft.

Leinfelden-Echterdingen - Nach einer heftigen Attacke gegen seine Freundin ist ein 40-Jähriger in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in Haft gekommen. Das Paar hatte sich laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Freitag am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung gestritten.

Die Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass die 42-Jährige vor ihrem Mann davonrannte. Sie setzte sich in ihr Auto, doch ihr Partner ließ nicht von ihr ab, zog sie aus dem Wagen und traktierte die Frau mit Schlägen und Tritten, wie die Polizei berichtet. Erst als Hilfeschreie der Frau Zeugen alarmierten, sei der 40-Jährige geflüchtet.

Beamten nahmen den Mann nach der Attacke am Mittwoch in einer Kneipe fest und führten ihn später einem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ. Die Frau musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.