Prozess zum Feuerbacher Brandanschlag Angeklagter will sein Schweigen brechen

Von Christine Bilger 05. Oktober 2016 - 17:57 Uhr

Bei dem Brand im vergangenen Dezember entstand ein Schaden, der auf eine Höhe von 80 000 Euro geschätzt wurde.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Chef der Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen erläutert, wie der Tatverdächtige auf den Überwachungsvideos erkannt wurde. Er soll an einem Brandanschlag auf ein türkisches Kulturzentrum beteiligt gewesen sein.

Stuttgart - Ein klein wenig wird der Angeklagte im Prozess um einen Brandanschlag auf ein türkisches Zentrum in Feuerbach wohl doch dazu beitragen, dass die Kammer ein Bild von ihm bekommt. Die Anwälte kündigten am Rande des vierten Verhandlungstages an, dass er in einer der nächsten Sitzungen der 3. Großen Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts etwas sagen werde. Nicht zu den Vorwürfen, welche die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhebt, aber wenigstens zu seiner Person.

Bisher hat sich der Angeklagte nicht ins Geschehen eingebracht. Er reckte sich, flüsterte seinem Anwalt etwas zu, musterte das Publikum. Erst nach einer Aufforderung des Richters trat er mit den Verfahrensbeteiligten an den Zeugentisch, auf dem sich alle gemeinsam Unterlagen anschauen. Sonst kam von ihm nichts. Deswegen wird es auch im weiteren Verlauf ähnlich zugehen wie am Mittwoch, als der Chef der Ermittlungen bei der Kriminalpolizei im Zeugenstand war. Wieder drehte sich alles um die Frage, ob die Person auf der Anklagebank, ein 21-jähriger Stuttgarter, an dem Brandanschlag auf ein türkisches Kulturzentrum im Dezember 2015 beteiligt war. Und da der junge Mann mit kurdischen Wurzeln bisher nichts sagen wollte, halten sich die Richter an die Aussagen der Ermittler und anderer Zeugen.

Reine DNA-Spur an gezündetem Böller

Am Mittwoch sagte nun der Chef der Ermittlungen aus. Der 46-jährige Kriminalhauptkommissar berichtete, wie man in der Brandnacht anfing, Spuren zu sichern. An einem gezündeten Böller habe die Kriminaltechnik eine reine DNA-Spur und eine sogenannte Mischspur gefunden. Zumindest mit der reinen wäre es möglich gewesen, jemanden zu identifizieren. Die Polizei fand aber keinen Treffer in der Datenbank. Bei der Suche konzentrierten sich die Ermittler auf den Mann, der aufgrund seiner Statur am einfachsten auf den Überwachungsvideos zu erkennen gewesen sei. Der junge Kurde auf der Anklagebank entspricht diesem Typus: groß, mollig, und mit einem auffälligen Gang. Auf diese Merkmale hätten die Ermittler dann die Akten mit polizeibekannten jungen Männern durchforstet, die einen Bezug zur PKK oder zur Jugendgang Red Legion haben. Sechs Treffer fanden sie, darunter der Angeklagte.

Eine Zeugin belastete den Mann zudem. Sie hatte am Tag nach dem Brand in Feuerbach eine Arbeitskollegin erzählen hören, sie kenne einen, der mitgemacht habe. Genannt wurde dabei nur der Spitzname des Angeklagten, ein weiterer Hinweis für die Ermittler. Sie überwachten nach dem Zeugenhinweis das Handy der jungen Frau, fanden aber nur heraus, dass sie sich für die Themen Syrien, Nordirak und Kurdistan interessiere, hörten aber „nichts Wesentliches zur Tat“. Beim Blick auf das Überwachungsvideo, das die Polizei gesichert hatte, habe die Frau aufgrund des Ganges gesagt: „Das ist doch klar, wer das ist.“ Erneut sei der Name gefallen. Als dann auch noch eine Vertrauensperson den Namen nannte und weitere Hinweise eintrafen, verdichtete sich für die Polizei das Bild.

Der Werfer ist eindeutig Linkshänder

Mit „Oh je“, kommentierte der Anwalt des Angeklagten, dass ein der Polizei bekannter Linkshänder im Gegensatz zu seinem Mandanten nicht in den engeren Kreis der Verdächtigen aufgenommen wurde. Ein Werfer sei eindeutig Linkshänder. Aber ein Mann, der überprüft wurde und ebenfalls schon im Umfeld der PKK und der Red Legion aufgefallen sei, sei danach nicht näher in den Fokus gerückt.